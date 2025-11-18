Жене Виктора Павлика не удается забеременеть во второй раз

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова мечтает стать мамой во второй раз. Однако блогерша поделилась, что пока не может забеременеть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой. Блогерша сделала тест на беременность из-за задержки месячных, но он показал одну полоску, то есть отрицательный результат.

Смотрите также Ринопластика, липофилинг, ментопластика: как выглядела жена Павлика до пластических операций

Представьте себе ситуацию: имею задержку 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет,

– написала Екатерина Репяхова.

Екатерине Репяховой не удается забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши

Тест на беременность показал одну полоску / Скриншот из инстаграма Репяховой

Репяхова не верит, что сможет второй раз забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши

Репяхова рассказала, что уже несколько лет пытается забеременеть.

Может, не судьба. Может, надо на ЭКО идти, я не знаю. При том, что все анализы и обследовании идеальные у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картинки, как у ВП (Виктор Павлик – 24 Канал) по анализам. Возможно, я еще Михасю нужна в полной мере,

– предположила она.

Екатерина Репяхова не может забеременеть / Скриншот из инстаграма блогерши

Что известно о сыне Виктора Павлика и Екатерины Репяховой?