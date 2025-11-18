Жене Виктора Павлика не удается забеременеть во второй раз
- Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, не может забеременеть, хотя все анализы идеальные.
- Несмотря на задержку месячных на три дня, тест на беременность показал отрицательный результат.
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова мечтает стать мамой во второй раз. Однако блогерша поделилась, что пока не может забеременеть.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой. Блогерша сделала тест на беременность из-за задержки месячных, но он показал одну полоску, то есть отрицательный результат.
Представьте себе ситуацию: имею задержку 3 дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Грудь болит, ПМС нет,
– написала Екатерина Репяхова.
Репяхова рассказала, что уже несколько лет пытается забеременеть.
Может, не судьба. Может, надо на ЭКО идти, я не знаю. При том, что все анализы и обследовании идеальные у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картинки, как у ВП (Виктор Павлик – 24 Канал) по анализам. Возможно, я еще Михасю нужна в полной мере,
– предположила она.
Что известно о сыне Виктора Павлика и Екатерины Репяховой?
Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в 2020 году. Блогерша моложе мужа на 28 лет. В июне 2021 года у супругов родился сын Михаил.
Екатерина рассказывала, что мальчику диагностировали редкое нейрогенетическое расстройство, которое в Украине имеют около 50 человек. В то же время она подчеркнула, что это не аутизм.
"Это не болезнь, а другой способ развития – с эмоциями, сохраненными интеллектуальными способностями, творческим мышлением и потенциалом, который требует немного больше времени и усилий, но никак не меньше других", – делилась Репяхова.
Блогершп отметила, что прогнозы врачей – хорошие, а Михаил проходит развивающие занятия.
Еще в 2024 году Екатерина рассказывала, что у сына диагностировали диспраксию – неврологическое расстройство, что заключается в нарушении координации движения.
Также известно, что у Михаила есть задержка речи.