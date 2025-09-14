Відома українська дизайнерка, засновниця бренду The COAT Катерина Сільченко зустрілася з принцом Гаррі. Відбулося це під час його візиту до України.

Тепер Катерина поділилася враженнями від знайомства з сином короля Чарльза. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сільченко.

Як виявилося, Катерина Сільченко займаються проєктом #shoemarket, де збирають гроші на підтримку центру Superhumans, і саме тому їх запросили на подію за участю принца Гаррі.

Я – дівчинка, народжена в Харкові, на Холодній горі. Ніколи б не подумала, що одного дня буду стояти поруч із принцом Гаррі й тиснути йому руку. Я була там від імені всього нашого ком'юніті, від усіх нас, хто долучався і допомагав,

– поділилася дизайнерка і показала спільні кадри з герцогом Сассекським.

Що відомо про приїзд принца Гаррі до України?