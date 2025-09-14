Известный дизайнер встретилась с принцем Гарри: "Никогда бы не подумала, что буду стоять рядом"
- Екатерина Сильченко встретилась с принцем Гарри во время его визита в Украину, в рамках проекта #shoemarket.
- Принц Гарри посетил Киев для представления инициатив в поддержку реабилитации украинских военных, встретился с ветеранами и премьер-министром Юлией Свириденко.
Известный украинский дизайнер, основательница бренда The COAT Екатерина Сильченко встретилась с принцем Гарри. Произошло это во время его визита в Украину.
Теперь Екатерина поделилась впечатлениями от знакомства с сыном короля Чарльза. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сильченко.
Как оказалось, Екатерина занимаются проектом #shoemarket, где собирают деньги на поддержку центра Superhumans, и именно поэтому их пригласили на событие с участием принца Гарри.
Я – девочка, рожденная в Харькове, на Холодной горе. Никогда бы не подумала, что однажды буду стоять рядом с принцем Гарри и пожимать ему руку. Я была там от имени всего нашего комьюнити, от всех нас, кто участвовал и помогал,
– поделилась дизайнер и показала совместные кадры с герцогом Сассекским.
Что известно о приезде принца Гарри в Украину?
- 12 сентября герцог Сассекский впервые посетил Киев. Ранее, в апреле этого года, он уже посещал Львов. На этот раз главная цель визита – представить новые инициативы, направленные на поддержку реабилитации украинских военных, получивших ранения на фронте.
- В столице принц Гарри встретился с ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
- Также герцог провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Она показала ему последствия ракетного удара "Искандера" по зданию Кабмина, произошедшего в ночь на 7 сентября. Кроме этого, принц собственными глазами увидел многоэтажку, разрушенную российской атакой.