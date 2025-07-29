Думала, ніколи не піду до психолога, – відома ведуча розповіла про критичний момент у житті

Українська ведуча Катерина Соляр розповіла про переломний період в її житті. Він стався, коли зірка дізналась про хворобу свого батька.

Катерина Соляр в ефірі 24 Каналу зізналася, що у цей складний момент їй трапилась книжка "Дюна" Френка Герберта, яка відтепер є особливою для ведучої.

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Це критичний момент у моєму житті, коли я дізналась про хворобу батька. Мені сказали про те, що його треба відпустити. Прозвучала фраза: "Дайте батьку спокійно померти". У цей момент мені в руки попала книжка про Дюну, прощання з батьком і те, що страх вбиває тебе, але там, де страх пройде, залишишся тільки ти,

– поділилась Катерина Соляр.

Ведуча зізналась, що сподівається на те, що їй вдалося відпустити батька. Згадки про нього вже майже не викликають у неї сліз.

"Це був один з моментів, який привів до психолога. Я думала, що до психолога ніколи не піду, бо я дуже доросла, самостійна, розумна, мудра і можу собі допомогти. До моменту, поки ти не починаєш ридати в рандомні моменти свого життя. Це було дуже незвично для мене", – зізналась Катерина.

Телезірка додала, що батько дуже пишався нею та її братом. Він часто ділився з товаришами успіхами його дітей.

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