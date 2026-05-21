Вона не пропускає жодного бою: як Катерина Усик підтримує чоловіка на поєдинках

Після кожного бою Олександра Усика мережа наповнюється неймовірно чутливими світлинами та відео, де дружина спортсмена не приховує своїх емоцій. Катерина Усик дуже сильно хвилюється за коханого, про це вона навіть розповідала й в інтерв'ю.

Оскільки 23 травня Олександр Усик вийде на ринг проти Ріка Верховена, то, скоріш за все, Катерина буде спостерігати за поєдинком із зали, як це робить зазвичай. Тому напередодні цієї події 24 Канал пригадає ті особливі моменти пари, які розчулили мільйони глядачів.

Особливим був бій Усика проти Дюбуа, адже було багато острахів, що британський боксер зможе здобути перемогу над українським чемпіоном.

Напередодні важливого вечора Катерина Усик виступала на благодійній вечері Business & Charity Gala Dinner. На сцені вона виголосила особливу промову, яку присвятила коханому Олександру.

Мій чоловік на ринзі не говорить, а діє і я пишаюсь ним, і хочу, щоб ми всі в різних сферах були такими ж максимально дієвими, як Саша в спорті,

– щиро сказала Катерина.

Катерина Усик підтримала чоловіка напередодні бою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під час поєдинку Катерина була в залі, а її реакція швидко розлетілась у мережі.

Після бою Катерина підійнялась у ринг, аби однією із перших привітати чоловіка із яскравою перемогою.

Олександр своєю чергою мило подякував дружині за підтримку через свої соціальні мережі.

Ти – моя опора, і моє все!

– підписав фото Усик.

Катерина Усик підтримувала свого чоловіка під час поєдинку / Фото Getty Images

В інтерв'ю Славі Дьоміну дружина спортсмена розповідала, що для чоловіка надзвичайно важлива її присутність.

Олександр також під час одного інтерв'ю зізнавався, що є більш романтичним, ніж дружина. Усик розповідав, що в їхній у родині головна – Катерина.

Я не просто підкаблучник – я цар підкаблучників. Головний у світі,

– жартома казав боксер.

Коли мав бути бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, Катерина була вагітною. Обставини склались так, що поєдинок перенесли. Жінка народила, дитині було всього 10 днів, однак чемпіон наполіг, щоб кохана приїхала у Саудівську Аравію.

Та пощастило, що бій вдруге перенесли і кохана Усика поїхала, коли маленькій Марії було вже 3 місяці.

Обраниця боксера визнає, що для її коханого дуже важливо, аби вона була на його боях. На ринзі Усик чує лише голос дружини, коли вона його підтримує.

Це дуже для мене виснажливо, бо мені треба щось казати, щось йому щось йому кричати. І він чує насправді лише мене і все. Ну, може, десь тренера ще. Але йому дуже важливо, щоб я була. Може я там як талісман, я про це думала. У нас навіть ніколи не доходило до того, що може я не поїду. Ну ось тільки коли я народила Машу,

– відверто ділилась кохана Олександра.

Уже за лічені дні Олександр Усик знову вийде у ринг. Усі українці навіть не сумніваються, що наш чемпіон знову вийде з бою переможцем, а Катерина підтримуватиме свого чоловіка так, що про їхнє кохання вчергове говоритиме весь світ.