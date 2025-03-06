Декілька мільйонів гривень: скільки коштував образ дружини Усика на дні народженні доньки

Днями донька Олександра та Катерини Усик відзначила своє 15-річчя. На святкуванні зіркова матуся мала фантастичний вигляд.

Відтак, допитливі фани підрахували вартість її образу. Він коштує декілька мільйонів гривень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт quinzelmagazine.

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Так, на святкуванні дня народження своєї доньки Єлизавети Катерина Усик одягнула елегантну рожево-бежеву сукню-корсет без бретелей. Плаття має декоративну шнурівку спереду та структуровану корсетну форму верху. До свого вбрання вона додала чорні підбори зі стразами.

Образ дружини чемпіона світу у надважкій вазі доповнив годинник Rolex Lady-Datejust вартістю 53 150 доларів, сережки від Van Cleef & Arpels за 54 500 євро та сумочка Hermes, ціна якої становить 52 157 євро. Також вона одягла каблучку. Загалом аксесуари Катерини коштували більше 7 мільйонів гривень.

Скільки коштували аксесуари Катерини Усик на дні народженні доньки / Скриншоти з відео

Як донька Олександра Усика відсвяткувала свій день народження