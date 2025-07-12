Як сьогодні живе зірка 90-х – Катя Chilly, яка вражала унікальним фольквиконанням

Катя Chilly – оригінальна українська співачка, чий голос не сплутаєш з ніяким іншим. Кар'єра виконавиці часто коливалась, а сьогодні вона зрідка з'являється у публічному просторі.

Справжнє ім'я співачки – Катерина Кондратенко. Коли їй було 8 років, вона вперше потрапила на телебачення, де виступила на одному з концертів. До слова, це сталось випадково. Вже у 1992 році артистка виграла гран-прі на одному пісенному конкурсі. Ця подія стала гарним поштовхом у кар'єрі виконавиці, адже там їй вдалось познайомитись зі своїм майбутнім композитором і наставником Сергієм Сметаніним. Що відомо про кар'єру Каті Chilly, як склалось особисте життя і де вона зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Якою була кар'єра Каті Chilly?

Мабуть, перша справжня слава до артистки прийшла з перемогою у 1996 році на фестивалі "Червона рута".

Катя Chilly на фестивалі "Червона рута" у 1997 році: дивіться відео онлайн

Перший альбом вийшов у період 1997-1999 років під назвою "Русалки In Da House". Їй вдалось заявити про себе не тільки в Україні, а й у США, країнах Європи та Близькому Сході. Вже у 2001 році Катя виступила у Лондоні, де з концертною програмою дала понад 40 концертів. Та й це не дивно, адже стиль співачки – унікальний.

У 2002 році разом із гуртом "Тартак" випустили легендарну пісню "Понад хмарами".

Тартак feat. Катя Chilly – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн

У 2008 році співачка ухвалила рішення створити гурт Katya Chilly з іншими музикантами. Наступні роки вона поринула у роботу над матеріалом й дещо зменшила кількість публічних виходів.

Прорив виконавиці стався у 2017 році, коли Катя Chilly прийшла на проєкт "Голос країни". Хоч артистка й розвернула всі тренерські крісла, однак не планувала продовжувати участі в шоу. Зіркові судді переконали її й Катя пішла до команди Тіни Кароль. У фіналі вона поступилась призовим місцем іншому учаснику.

Katya Chilly – "Світлиця" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

У 2020 році Катя Chilly взяла участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею "Піч". Та їй забракло голосів, щоб пройти далі.

Katya Chilly – "Піч/Pich" (Нацвідбір на Євробачення): дивіться відео онлайн

Та пізніше стало відомо, що це не вперше, коли співачка пробувала подаватись на конкурс. Виявилось, що вона отримувала чимало відмов. Згодом Катя висловила своє невдоволення щодо уже колишнього музичного продюсера проєкту – Дмитра Шурова. Тоді шанувальники співачки вирішили заступитись за свою улюбленицю і почали сипати невдоволені коментарі та повідомлення на сторінки шоу.

Чи вийшла Katya Chilly заміж?

Відомо, що артистка була заміжня за музиканта Олексія Боголюбова. У 2013 році у них народився син Світозар, але майже одразу після народження хлопчика подружжя розлучилось. За словами Каті, чоловік кинув родину.

Катя Chilly з сином / Фото з фейсбуку співачки

Артистка та її син не їдять м'яса, риби, яєць та продуктів із дріжджів, бо на думку Каті, саме такий підхід забезпечує те, що Світозар не хворіє.

Та чи має зірка сьогодні супутника життя – невідомо, адже вона не ділиться такою інформацією у публічному просторі.

Де зараз Катя Chilly?

Сьогодні у соцмережах виконавиця не надто активна. Час від часу може поділитись новим результатом творчості.

До слова, наприкінці минулого року артистка потрапила у гучний скандал. Її звинуватили у ксенофобії та антисемітизмі.

Більше, ніж рік тому, Катя випустила унікальний альбом "Сон", матеріали до якого були створені у 1999-2002 роках. Які плани на майбутнє – також невідомо. Це залишається справжньою загадкою для публіки.