У День матері: Катерина Осадча замилувала архівними фото з трьома синами
- Катерина Осадча поділилась архівними фотографіями своїх синів у День матері, розповідаючи про свій досвід материнства.
- Осадча має трьох синів: Іллю від колишнього чоловіка Олега Поліщука, а також Івана і Данила від Юрія Горбунова.
У День матері, який відзначався 11 травня, Катерина Осадча поділилась архівними фотографіями своїх синів. Ведуча вже майже 23 роки є мамою.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Осадчої. Вона вперше стала мамою у 19 років, коли народила старшого сина Іллю.
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Я згадую себе дев'ятнадцятирічну, Іллюша тільки народився і я в абсолютному шоці, що моє життя змінилося назавжди… Я пришвидшено в якомусь шокованому стані вчилася всього… І головне – не була до цього абсолютно готова,
– зізналась Катерина Осадча.
За словами ведучою, Ілля був її найкращим вчителем. Син навчив її терплячості, розуміння та усім навичками материнства. Осадча підкреслила, що було складно, та додала, що бути мамою – це велика відповідальність.
Для довідки! Ілля – син Катерини Осадчої та її колишнього чоловіка Олега Поліщука.
У 33 роки Катерина Осадча народила сина Івана. Попри те, що у ведучої вже був досвід материнства, вона зізналась, що все було як вперше, адже пройшло 14 років.
Осадча пригадала, що її життя знову змінилося докорінно, але вона вже була більш готова до цього.
Іван – моє випробування на міцність. Коронне – чому тобі можна, а мені ні – доводить мене до сказу. Добитися свого всіма методами – база,
– поділилась ведуча.
Через чотири роки на світ з'явився Данило. Ведуча каже, що він – повна протилежність Івана.
Я стала багатодітною мамою і нарешті почала потроху розбиратися в усіх плюсах материнства. Тому що до цього я здебільшого долала труднощі,
– зазначила Катерина Осадча.
Для довідки! Іван та Данило – сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.
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