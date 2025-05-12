У День матері: Катерина Осадча замилувала архівними фото з трьома синами

У День матері, який відзначався 11 травня, Катерина Осадча поділилась архівними фотографіями своїх синів. Ведуча вже майже 23 роки є мамою.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Осадчої. Вона вперше стала мамою у 19 років, коли народила старшого сина Іллю.

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Я згадую себе дев'ятнадцятирічну, Іллюша тільки народився і я в абсолютному шоці, що моє життя змінилося назавжди… Я пришвидшено в якомусь шокованому стані вчилася всього… І головне – не була до цього абсолютно готова,

– зізналась Катерина Осадча.

Катерина Осадча показала архівне фото з сином / Скриншот з інстаграму ведучої

За словами ведучою, Ілля був її найкращим вчителем. Син навчив її терплячості, розуміння та усім навичками материнства. Осадча підкреслила, що було складно, та додала, що бути мамою – це велика відповідальність.

Для довідки! Ілля – син Катерини Осадчої та її колишнього чоловіка Олега Поліщука.

Катерина Осадча з сином Іллею / Скриншот з інстаграму ведучої

У 33 роки Катерина Осадча народила сина Івана. Попри те, що у ведучої вже був досвід материнства, вона зізналась, що все було як вперше, адже пройшло 14 років.

Катерина Осадча з сином Іваном / Скриншот з інстаграму ведучої

Осадча пригадала, що її життя знову змінилося докорінно, але вона вже була більш готова до цього.

Іван – моє випробування на міцність. Коронне – чому тобі можна, а мені ні – доводить мене до сказу. Добитися свого всіма методами – база,

– поділилась ведуча.

Катерина Осадча про сина Івана / Скриншот з інстаграму ведучої

Через чотири роки на світ з'явився Данило. Ведуча каже, що він – повна протилежність Івана.

Я стала багатодітною мамою і нарешті почала потроху розбиратися в усіх плюсах материнства. Тому що до цього я здебільшого долала труднощі,

– зазначила Катерина Осадча.

Для довідки! Іван та Данило – сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

Катерина Осадча з синами / Скриншот з інстаграму ведучої

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