Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Осадчей. Она впервые стала мамой в 19 лет, когда родила старшего сына Илью.

Тоже интересно Я столько не сказала, – дочь Нины Матвиенко трогательно высказалась о ней в День матери

Я вспоминаю себя девятнадцатилетнюю, Илюша только родился и я в абсолютном шоке, что моя жизнь изменилась навсегда... Я ускоренно в каком-то шокированном состоянии училась всему... И главное – не была к этому абсолютно готова,

– призналась Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая показала архивное фото с сыном / Скриншот из инстаграма ведущей

По словам ведущей, Илья был ее лучшим учителем. Сын научил ее терпеливости, пониманию и всем навыками материнства. Осадчая подчеркнула, что было сложно, и добавила, что быть мамой – это большая ответственность.

Для справки! Илья – сын Екатерины Осадчей и ее бывшего мужа Олега Полищука.

Екатерина Осадчая с сыном Ильей / Скриншот из инстаграма ведущей

В 33 года Екатерина Осадчая родила сына Ивана. Несмотря на то, что у ведущей уже был опыт материнства, она призналась, что все было как впервые, ведь прошло 14 лет.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном / Скриншот из инстаграма ведущей

Осадчая вспомнила, что ее жизнь снова изменилась в корне, но она уже была более готова к этому.

Иван – мое испытание на прочность. Коронное – почему тебе можно, а мне нет – доводит меня до белого каления. Добиться своего всеми методами – база,

– поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая о сыне Иване / Скриншот из инстаграма ведущей

Через четыре года на свет появился Даниил. Ведущая говорит, что он – полная противоположность Ивана.

Я стала многодетной мамой и наконец начала понемногу разбираться во всех плюсах материнства. Потому что до этого я в основном преодолевала трудности,

– отметила Екатерина Осадчая.

Для справки! Иван и Даниил – сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Скриншот из инстаграма ведущей

Ранее мы сообщали, что Сергей Притула показал фото с мамой.