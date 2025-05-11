Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.

Цікаво Ольга Фреймут вперше сказала, як зараз ставиться до Сергія Притули

Так, волонтер виставив селфі з мамою на тлі бузку.

Хай усі мами будуть здорові й щасливі, а ми до них – турботливі та вдячні,

– написав під цим фото Сергій.

Зауважимо, днями мама Притули відзначила 70-й день народження. Тоді волонтер поділився архівним фото з сімейного альбому і написав зворушливе привітання.

Напередодні наша редакція також писала матеріал про те, як українські зірки привітали найрідніших з Днем матері. Серед них – колега Притули, телеведучий Олександр Педан.