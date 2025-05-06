Світлину телеведучий поширив з нагоди 70-річчя мами. До того ж написав зворушливе привітання. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.

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Так, на чорно-білому знімку, зробленому 22 листопада 1981 року, можна побачити Сергія, якому лише 5 місяців, його старшого брата, якому 4 роки, та їхню 26-річну маму.

У своєму дописі Притула з теплотою розповів про роль Валентини Василівни в його житті: "Мама буде надійною опорою для тата у сміливості прийняття рішень, а для нас із братом – неймовірним мотиватором до навчання", – написав телеведучий, згадуючи, як мати допомогла їм пройти "турбулентність 90-их" та складний підлітковий період.

Особливо зворушливо Притула описав, що для нього означає слово "мама".

Мама – це після складної ситуації в лікарні відкрити очі й першим побачити її хоч і стривожене, але усміхнене обличчя... Мама – це коли можна виплакатись через телефон у невидиме, але відчутне плече за сотні кілометрів,

– зазначив волонтер.

Він подякував матері за виховання, турботу, недоспані ночі та за любов. Він також додав, що Валентина Василівна зустрічає ювілей у доброму здоров'ї, досі сама керує автомобілем і радіє успіхам онуків.

Зауважимо, напередодні Сергій Притула показав рідкісне фото 16-річного сина Дмитра.