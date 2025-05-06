Фотографию телеведущий распространил по случаю 70-летия мамы. К тому же написал трогательное поздравление. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.

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Так, на черно-белом снимке, сделанном 22 ноября 1981 года, можно увидеть Сергея, которому всего 5 месяцев, его старшего брата, которому 4 года, и их 26-летнюю маму.

В своем посте Притула с теплотой рассказал о роли Валентины Васильевны в его жизни: "Мама будет надежной опорой для папы в смелости принятия решений, а для нас с братом – невероятным мотиватором к обучению", – написал телеведущий, вспоминая, как мать помогла им пройти "турбулентность 90-х" и сложный подростковый период.

Особенно трогательно Притула описал, что для него означает слово "мама".

Мама – это после сложной ситуации в больнице открыть глаза и первым увидеть ее хоть и встревоженное, но улыбающееся лицо... Мама – это когда можно выплакаться через телефон в невидимое, но ощутимое плечо за сотни километров,

– отметил волонтер.

Он поблагодарил мать за воспитание, заботу, бессонные ночи и за любовь. Он также добавил, что Валентина Васильевна встречает юбилей в добром здравии, до сих пор сама управляет автомобилем и радуется успехам внуков.

Заметим, накануне Сергей Притула показал редкое фото 16-летнего сына Дмитрия.