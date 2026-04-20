Новий трек Кажанни віруситься у мережі й опинився серед лідерів в українському чарті Apple Music

Днями Кажанна (Ганна Макієнко) презентувала нову пісню – "сльозка". Вона одразу завірусилася у мережі, зокрема у тіктоці, а також потрапила в українські чарти.

Сьогодні, 20 квітня, Кажана випустила lyric video на трек "сльозка". Більше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Пісня "сльозка" займає перше місце серед найпопулярніших музичних композицій в Україні на ютубі. Вона обігнала іронічний трек Олі Полякової про свого чоловіка – "Вадік" і "Фаната" Alena Omargalieva.

Пісня "сльозка" серед найпопулярніших на ютубі / Скриншот з платформи

Новий трек Кажанни потрапив у топ 100 Apple Music в Україні – він посів 3 місце. Вище "сльозки" – "Фанат" Alena Omargalieva та Silver Night – композиція, створена штучним інтелектом – це англомовна версія "Седой ночи" російського співака, колишнього соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова.

"сльозка" у топ 100 Apple Music в Україні / Скриншот з чарту

У топ 50 Spotify композиція наразі розташувався на 9 місці.

"сльозка" на 9 місці у топ 50 Spotify в Україні / Скриншот з чарту

Пісня "сльозка" стала популярною і в тіктоці. Відео під неї зняли й відомі люди, зокрема блогери Сімбочка, Олег Машуковський, Стася Макєєва, акторка Анастасія Нестеренко та інші.

Відео у тіктоці під пісню "сльозка":

Нагадаємо, що нещодавно Кажанна виграла нагороду YUNA 2026. Співачка перемогла у номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" з піснею boy, про це повідомили в інстаграмі музичної премії.

