Новий трек Кажанни віруситься у мережі й опинився серед лідерів в українському чарті Apple Music
- Новий трек Кажанни "сльозка" став вірусним у мережі та потрапив в українські чарти.
- Пісня залетіла в топ 100 Apple Music в Україні та топ 50 Spotify, а також стала популярною в тіктоці.
Днями Кажанна (Ганна Макієнко) презентувала нову пісню – "сльозка". Вона одразу завірусилася у мережі, зокрема у тіктоці, а також потрапила в українські чарти.
Сьогодні, 20 квітня, Кажана випустила lyric video на трек "сльозка".
Пісня "сльозка" займає перше місце серед найпопулярніших музичних композицій в Україні на ютубі. Вона обігнала іронічний трек Олі Полякової про свого чоловіка – "Вадік" і "Фаната" Alena Omargalieva.
Новий трек Кажанни потрапив у топ 100 Apple Music в Україні – він посів 3 місце. Вище "сльозки" – "Фанат" Alena Omargalieva та Silver Night – композиція, створена штучним інтелектом – це англомовна версія "Седой ночи" російського співака, колишнього соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова.
У топ 50 Spotify композиція наразі розташувався на 9 місці.
Пісня "сльозка" стала популярною і в тіктоці. Відео під неї зняли й відомі люди, зокрема блогери Сімбочка, Олег Машуковський, Стася Макєєва, акторка Анастасія Нестеренко та інші.
Нагадаємо, що нещодавно Кажанна виграла нагороду YUNA 2026. Співачка перемогла у номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" з піснею boy, про це повідомили в інстаграмі музичної премії.
Що відомо про Кажанну?
Кажанна родом з Полтави. Свою першу пісню – "Простиня мого діда" випустила у 2023 році.
Співачка стала відомою у тіктоці, серед її треків, які завірусилися у соціальній мережі: "Плач", "Ти гірка", boy.
Дебютний альбом Кажанна випустила у 2024 році – він називається "Рукокрила".
Цього року дівчина зі скандалом пішла з лейбла NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil, а згодом перейшла до лейбла Ірини Горової – pomitni.