Шоу Кендріка Ламара на Супербоулі стало найпопулярнішим в історії: чий рекорд побив репер

Репер Кендрік Ламар у перерві Супербоулу-2025 виступив з перформансом, який обговорюють дотепер. Його шоу подивилось 133,5 мільйона людей та побило рекорд Майкла Джексона.

Шоу Кендріка Ламара на Супербоулі-2025 офіційно стало найпопулярнішим за увесь час. Про це пише 24 Канал з посиланням на Roc Nation, Apple Music і NFL.

Ми знову побили рекорд! Найпопулярніше шоу Apple Music Halftime за весь час з 133,5 мільйонами глядачів,

– повідомляють компанії.

Виступ американського репера у перерві зібрав більше аудиторії, ніж сам Супербоул, який дивилось у середньому близько 126 мільйонів глядачів.

Кендрік Ламар увійшов в історію як перший сольний репер, який став хедлайнером Суперкубка-2025 у перерві. Він випередив легендарний виступ Майкла Джексона 1993 року, який зібрав 133,4 мільйона глядачів.

Яким був виступ Кендріка Ламара

Шоу репера тривало 14 хвилин. Виконавець представив уривки з 12 своїх найвідоміших композицій. Серед них Humble, Squabble Up і Not Like Us, яка завоювала 5 Греммі.

До свого виступу Кендрік Ламар долучив інших знаменитостей – оскароносного актора Семюеля Л. Джексона в образі Дядечка Сема, тенісистку Серену Вільямс та співачку SZA.