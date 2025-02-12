Шоу Кендріка Ламара на Супербоулі стало найпопулярнішим в історії: чий рекорд побив репер
- Кендрік Ламар виступив під час Супербоулу-2025 з шоу, яке подивились 133,5 мільйона людей, побивши рекорд Майкла Джексона.
- У шоу Ламара взяли участь Семюел Л. Джексон, Серена Вільямс та SZA.
Репер Кендрік Ламар у перерві Супербоулу-2025 виступив з перформансом, який обговорюють дотепер. Його шоу подивилось 133,5 мільйона людей та побило рекорд Майкла Джексона.
Шоу Кендріка Ламара на Супербоулі-2025 офіційно стало найпопулярнішим за увесь час. Про це пише 24 Канал з посиланням на Roc Nation, Apple Music і NFL.
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Ми знову побили рекорд! Найпопулярніше шоу Apple Music Halftime за весь час з 133,5 мільйонами глядачів,
– повідомляють компанії.
Виступ американського репера у перерві зібрав більше аудиторії, ніж сам Супербоул, який дивилось у середньому близько 126 мільйонів глядачів.
Кендрік Ламар увійшов в історію як перший сольний репер, який став хедлайнером Суперкубка-2025 у перерві. Він випередив легендарний виступ Майкла Джексона 1993 року, який зібрав 133,4 мільйона глядачів.
Яким був виступ Кендріка Ламара
Шоу репера тривало 14 хвилин. Виконавець представив уривки з 12 своїх найвідоміших композицій. Серед них Humble, Squabble Up і Not Like Us, яка завоювала 5 Греммі.
До свого виступу Кендрік Ламар долучив інших знаменитостей – оскароносного актора Семюеля Л. Джексона в образі Дядечка Сема, тенісистку Серену Вільямс та співачку SZA.