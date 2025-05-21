21 травня, 16:10
У Кеті Перрі розстібнувся бюстгальтер під час концерту: фани зняли цей момент на відео
Основні тези
- У Кеті Перрі розстібнувся бюстгальтер під час концерту в Лас-Вегасі, що потрапило на відео.
- Відео зібрало 1,6 мільйона переглядів та понад 126 тисяч лайків в тіктоці
Кеті Перрі потрапила у конфуз просто під час свого виступу в Лас-Вегасі. Співачка виконувала хіт Part of Me, коли її сценічний костюм почав розстібатися.
Відвідувачі навіть встигли зняти цей момент і він вже став вірусний в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт alrod_182
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Цей ролик, на момент написання матеріалу, зібрав вже 1,6 мільйона переглядів та понад 126 тисяч лайків.