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Show24 Світові знаменитості У Кеті Перрі розстібнувся бюстгальтер під час концерту: фани зняли цей момент на відео
21 травня, 16:10
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У Кеті Перрі розстібнувся бюстгальтер під час концерту: фани зняли цей момент на відео

Софія Хомишин
Основні тези
  • У Кеті Перрі розстібнувся бюстгальтер під час концерту в Лас-Вегасі, що потрапило на відео.
  • Відео зібрало 1,6 мільйона переглядів та понад 126 тисяч лайків в тіктоці

Кеті Перрі потрапила у конфуз просто під час свого виступу в Лас-Вегасі. Співачка виконувала хіт Part of Me, коли її сценічний костюм почав розстібатися.

Відвідувачі навіть встигли зняти цей момент і він вже став вірусний в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт alrod_182

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Кеті Перрі з гастрольним туром Lifetimes нещодавно виступила в Лас-Вегасі. Під час виконання пісні Part of Me співачка побігла сценою, і саме в цей момент її бюстгальтер раптово розстібнувся. Частина костюма почала спадати, однак артистка встигла його впіймати, не зупиняючи виступ. На допомогу співачці швидко підбіг один із помічників і допоміг повернути все на місце. Інцидент хоч і був курйозним, але не зіпсував атмосфери концерту.

Цей ролик, на момент написання матеріалу, зібрав вже 1,6 мільйона переглядів та понад 126 тисяч лайків.

Водночас випадок з Кеті Перрі доводить, що несподіванки на сцені трапляються навіть з найвідомішими артистами. 

Хто ще з зірок мав конфузи на концертах

  • Тейлор Свіфт одного разу під час шоу проковтнула жука, але з усмішкою на це відреагувала і продовжила свій виступ.
  • Костюм Cardi B порвався під час її виступу на фестивалі Bonnaroo. Вона оперативно змінила одяг на сцені, не припиняючи шоу.
  • А Пінк, виступаючи в Далласі, мала особливого глядача – її доньку, яка заснула просто на руках у тата, попри гучну музику та світло сцени. На той момент дівчинці було лише шість років. 