Посетители даже успели снять этот момент и он уже стал вирусный в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт alrod_182
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Кэти Перри с гастрольным туром Lifetimes недавно выступила в Лас-Вегасе. Во время исполнения песни Part of Me певица побежала по сцене, и именно в этот момент ее бюстгальтер внезапно расстегнулся. Часть костюма начала спадать, однако артистка успела его поймать, не останавливая выступление. На помощь певице быстро подбежал один из помощников и помог вернуть все на место. Инцидент хоть и был курьезным, но не испортил атмосферы концерта.
Этот ролик, на момент написания материала, собрал уже 1,6 миллиона просмотров и более 126 тысяч лайков.
В то же время случай с Кэти Перри доказывает, что неожиданности на сцене случаются даже с самыми известными артистами.
Кто еще из звезд имел конфузы на концертах
- Тейлор Свифт однажды во время шоу проглотила жука, но с улыбкой на это отреагировала и продолжила свое выступление.
- Костюм Cardi B порвался во время ее выступления на фестивале Bonnaroo. Она оперативно сменила одежду на сцене, не прекращая шоу.
- А Пинк, выступая в Далласе, имела особого зрителя – ее дочь, которая заснула прямо на руках у папы, несмотря на громкую музыку и свет сцены. На тот момент девочке было всего шесть лет.