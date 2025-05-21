Відвідувачі навіть встигли зняти цей момент і він вже став вірусний в мережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт alrod_182
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Кеті Перрі з гастрольним туром Lifetimes нещодавно виступила в Лас-Вегасі. Під час виконання пісні Part of Me співачка побігла сценою, і саме в цей момент її бюстгальтер раптово розстібнувся. Частина костюма почала спадати, однак артистка встигла його впіймати, не зупиняючи виступ. На допомогу співачці швидко підбіг один із помічників і допоміг повернути все на місце. Інцидент хоч і був курйозним, але не зіпсував атмосфери концерту.
Цей ролик, на момент написання матеріалу, зібрав вже 1,6 мільйона переглядів та понад 126 тисяч лайків.
Водночас випадок з Кеті Перрі доводить, що несподіванки на сцені трапляються навіть з найвідомішими артистами.
Хто ще з зірок мав конфузи на концертах
- Тейлор Свіфт одного разу під час шоу проковтнула жука, але з усмішкою на це відреагувала і продовжила свій виступ.
- Костюм Cardi B порвався під час її виступу на фестивалі Bonnaroo. Вона оперативно змінила одяг на сцені, не припиняючи шоу.
- А Пінк, виступаючи в Далласі, мала особливого глядача – її доньку, яка заснула просто на руках у тата, попри гучну музику та світло сцени. На той момент дівчинці було лише шість років.