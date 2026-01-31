"Мама Кевіна" з "Сам удома" померла: що відомо про останні години акторки Кетрін О'Хари

У віці 71 року не стало американської акторки Кетрін О'Хари, яка відома багатьом за роллю мами Кевіна у фільмі "Сам удома". ЗМІ розкрили деталі про смерть знаменитості.

Про це написало видання People.

Так, за даними журналістів, о 4:48 ранку до Пожежного департаменту Лос-Анджелеса надійшов виклик щодо жінки близько 70 років, яка скаржилася на проблеми з диханням. Її госпіталізували до найближчої лікарні у важкому стані.

Медики боролися за життя акторки, однак урятувати її не змогли. За кілька годин після госпіталізації Кетрін О'Хара померла.

Для довідки! Окрім того, що Кетрін О'Хара здобула популярність завдяки ролі мами Кевіна в перших двох частинах "Сам удома" (1990 та 1992), також вона прославилася образом Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік". До того ж знімалася у комедіях Крістофера Геста "Найкращий у шоу" і "Могутній вітер", а також у фільмах "Бітлджус" і "Бітлджус Бітлджус".

Що ще відомо про смерть Кетрін О'Хари?