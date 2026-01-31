"Єдина і неповторна": зірки щемливо вшановують пам'ять Кетрін О'Хари
- Актори та режисери, такі як Маколей Калкін, Педро Паскаль, Майкл Кітон, Тім Бертон, Джастін Теру, Еллен Дедженерес та багато інших вшанували пам'ять Кетрін О'Хари після її смерті.
- Вони підкреслили її талант, доброту, гумор та вплив на кіноіндустрію, наголошуючи на її унікальності та значущості у їхньому житті та творчості.
Звістка про смерть відомої акторки Кетрін О'Хари стала шоком не тільки для шанувальників, але й колег. Зірці фільму "Сам удома", "Бітлджюс", "Шіттс Кріс" був 71 рік, вона пішла з життя після хвороби.
За роки кар'єри Кетрін О'Хара працювала з багатьма режисерами та акторами. Усі вони вшановують пам'ять зірки та діляться своїми спогадами. 24 Канал зібрав, як світові знаменитості відгукуються про втрату.
Маколей Калкін
"Екранний син" Кетрін О'Хари зворушив щемливим дописом і звернення до акторки. Також він поділився спільними фото.
Я думав, у нас є час. Я хотів більшого. Хотілося сісти в кріслі поряд з тобою. Я чув тебе. Але я мав ще багато чого сказати. Я люблю тебе. Побачимося пізніше,
– написав Маколей Калкін.
Педро Паскаль
Актор, який працював з О'Харою у серіалі "Останні з нас", показав їхнє миле спільне фото.
Безмежно вдячний. У моєму світі все менше світла. Цей щасливий світ, у якому була ти… Пам'ятатиму тебе завжди. Єдина і неповторна,
– висловився Педро Паскаль.
Майкл Кітон
Актор розповів, що познайомився з Кетрін ще задовго до першого "Бітлджюса" (1988).
Вона була моєю уявною дружиною, моїм уявним ворогом і моєю справжньою подругою у реальному житті. Це дуже боляче. Як же я буду за нею сумувати,
– зізнався Майкл Кітон.
Тім Бертон
Культовий режисер показав світлину зі знімань "Бітлджюса" 2024 року.
Це фото показує, скільки світла ти давала усім нам. Ти була особливою частиною мого життя,
– написав Бертон.
Джастін Теру
Теру та О'Хара разом знімалися у фільмі "Бітлджюс" 2024 року. Актор поділився, що всій кіноіндустрії буде дуже бракувати Кетрін.
Хто ще вшанував пам'ять Кетрін О'Хари?
Еллен Дедженерес підкреслила, що Кетрін О'Хара була неймовірною гумористкою. І додала, що її обожнював чи не кожен кіноман.
Ріта Вілсон підкреслила, що О'Хара була щирою і правдивою у всьому, чим займалася.
Сценарист Ніл Дракманн наголосив, що Кетрін була доброю, милою, терплячою і надзвичайно талановитою.
Режисерка Джордан Каннінг назвала акторку легендарною людиною, яка змушувала всіх навколо себе усміхатися.
На думку режисерки Емі Сегал, світові пощастило з Кетрін О'Харою.
Актор Річард Грант назвав смерть Кетрін О'Хари неймовірною втратою.