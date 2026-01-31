За годы карьеры Кэтрин О'Хара работала со многими режиссерами и актерами. Все они чтят память звезды и делятся своими воспоминаниями. 24 Канал собрал, как мировые знаменитости отзываются о потере.
Маколей Калкин
"Экранный сын" Кэтрин О'Хары растрогал щемящим сообщением и обращением к актрисе. Также он поделился совместными фото.
Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Хотелось сесть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но я должен был еще многое сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже,
– написал Маколей Калкин.
Педро Паскаль
Актер, который работал с О'Харой в сериале "Последние из нас", показал их милое совместное фото.
Я бесконечно благодарен. В моем мире все меньше света. Этот счастливый мир, в котором была ты... Буду помнить тебя всегда. Единственная и неповторимая,
– высказался Педро Паскаль.
Майкл Китон
Актер рассказал, что познакомился с Кэтрин еще задолго до первого "Битлджюса" (1988).
Она была моей воображаемой женой, моим воображаемым врагом и моей настоящей подругой в реальной жизни. Это очень больно. Как же я буду по ней скучать,
– признался Майкл Китон.
Тим Бертон
Культовый режиссер показал фотографию со съемок "Битлджуса" 2024 года.
Это фото показывает, сколько света ты давала всем нам. Ты была особенной частью моей жизни,
– написал Бертон.
Джастин Теру
Теру и О'Хара вместе снимались в фильме "Битлджюс" 2024 года. Актер поделился, что всей киноиндустрии будет очень не хватать Кэтрин.
Кто еще почтил память Кэтрин О'Хары?
Эллен Дедженерес подчеркнула, что Кэтрин О'Хара была невероятной юмористкой. И добавила, что ее обожал едва ли не каждый киноман.
Рита Уилсон подчеркнула, что О'Хара была искренней и правдивой во всем, чем занималась.
Сценарист Нил Дракманн отметил, что Кэтрин была доброй, милой, терпеливой и чрезвычайно талантливой.
Режиссер Джордан Каннинг назвала актрису легендарным человеком, который заставлял всех вокруг себя улыбаться.
По мнению режиссера Эми Сегал, миру повезло с Кэтрин О'Харой.
Актер Ричард Грант назвал смерть Кэтрин О'Хары невероятной потерей.