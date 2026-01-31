За годы карьеры Кэтрин О'Хара работала со многими режиссерами и актерами. Все они чтят память звезды и делятся своими воспоминаниями. 24 Канал собрал, как мировые знаменитости отзываются о потере.

К слову "Мама Кевина" из "Один дома" умерла: что известно о последних часах актрисы Кэтрин О'Хары

Маколей Калкин

"Экранный сын" Кэтрин О'Хары растрогал щемящим сообщением и обращением к актрисе. Также он поделился совместными фото.

Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Хотелось сесть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но я должен был еще многое сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже,

– написал Маколей Калкин.

Педро Паскаль

Актер, который работал с О'Харой в сериале "Последние из нас", показал их милое совместное фото.

Я бесконечно благодарен. В моем мире все меньше света. Этот счастливый мир, в котором была ты... Буду помнить тебя всегда. Единственная и неповторимая,

– высказался Педро Паскаль.

Майкл Китон

Актер рассказал, что познакомился с Кэтрин еще задолго до первого "Битлджюса" (1988).

Она была моей воображаемой женой, моим воображаемым врагом и моей настоящей подругой в реальной жизни. Это очень больно. Как же я буду по ней скучать,

– признался Майкл Китон.

Тим Бертон

Культовый режиссер показал фотографию со съемок "Битлджуса" 2024 года.

Это фото показывает, сколько света ты давала всем нам. Ты была особенной частью моей жизни,

– написал Бертон.

Джастин Теру

Теру и О'Хара вместе снимались в фильме "Битлджюс" 2024 года. Актер поделился, что всей киноиндустрии будет очень не хватать Кэтрин.

Кто еще почтил память Кэтрин О'Хары?

Эллен Дедженерес подчеркнула, что Кэтрин О'Хара была невероятной юмористкой. И добавила, что ее обожал едва ли не каждый киноман.

Рита Уилсон подчеркнула, что О'Хара была искренней и правдивой во всем, чем занималась.

Сценарист Нил Дракманн отметил, что Кэтрин была доброй, милой, терпеливой и чрезвычайно талантливой.

Режиссер Джордан Каннинг назвала актрису легендарным человеком, который заставлял всех вокруг себя улыбаться.

По мнению режиссера Эми Сегал, миру повезло с Кэтрин О'Харой.

Актер Ричард Грант назвал смерть Кэтрин О'Хары невероятной потерей.