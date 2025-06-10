Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються після 4 років у шлюбі, – ЗМІ

Ще одна голлівудська пара на межі розлучення. Стосунки між Орландо Блумом та Кеті Перрі різко погіршилися через проблеми у кар'єрі виконавиці.

Американська співачка та голлівудський актор начебто готують документи, щоб подати на розлучення. Про це повідомив інсайдер виданню Page Six, передає Show 24.

До слова 20-річна донька Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини з бойфрендом

У пресі вказують, що подружжя оголосить про розлучення офіційно, коли Кеті Перрі завершить свій тур Lifetime. Він розпочався 23 квітня й триватиме до 7 грудня.

Все скінчено. Вони чекають, поки закінчиться її тур, перш ніж розійтися,

– каже джерело.

Причиною розлучення могли стати труднощі в кар'єрі Кеті Перрі. Її останній альбом "143" публіка зустріла без особливого захвату, що призвело до напруги в стосунках пари.

"Кеті була глибоко розчарована після того, як її новий альбом провалився. Орландо поставився до цього з розумінням, але це все ж таки спричинило певну напругу", – повідомив інсайдер.



Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото з інстаграму Орландо Блума

Що відомо про стосунки подружжя

Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися у 2016 році. Їх помітили разом на вечірці "Золотого глобуса", а згодом побачили на спільному відпочинку на Гаваях.

Згодом у стосунках пари настала криза, вони розійшлися. Але згодом все-таки вирішили возз'єднатися.

На День святого Валентина у 2019 році пара заручилась. Вони планували зіграти весілля у 2020 році, але їхнім планам завадила пандемія коронавірусу. У ЗМІ припускають, що зірки одружилися таємно у 2021.

Улітку 2020 року Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками: у них народилась донечка Дейзі Дав.

Додамо, Орландо Блум підтримує Україну. Він приїжджав до Ірпеня й Києва, де зустрічався з постраждалими від війни. Нещодавно, на червоній доріжці Орландо Блум показався з браслетом "Рукостискання" від UNBROKEN.