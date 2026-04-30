Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили особливий вихід у світ у 15-ту річницю шлюбу
У 15-ту річницю шлюбу, 29 квітня, Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано вийшли у світ. Королівська пара відвідала благодійну організацію IntoUniversity у Лондоні.
Про це йдеться в інстаграмі принца та принцеси Уельських.
IntoUniversity має особливо значення для Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Вона була однією з 26 благодійних організацій, які отримали кошти з благодійного фонду Royal Wedding Gift Fund, який подружжя створило перед своїм весіллям 29 квітня 2011 року. Гості могли зробити пожертву обраним благодійним організаціям.
IntoUniversity допомагає молодим людям із неблагополучних сімей повністю реалізувати свій потенціал. Їхні 46 центрів в Англії та Шотландії щороку підтримують понад 60 тисяч осіб, пише People.
Принц та принцеса Уельські зустрілися з учнями початкової школи, що розташована неподалік, які взяли участь у безплатних освітніх заходах і майстер-класах IntoUniversity.
Нагадаємо, що у 15-ту річницю шлюбу Кейт і Вільям поділились новим сімейним фото, яке зробив Метт Портеус в приморському графстві Корнуолл на Великдень. Вони позували зі своїми трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. На світлині сім'я лежить на траві та мружиться від весняного сонця.
Коротко про стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше зустрілися під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії.
Вони заручилися у 2010 році, а 29 квітня 2011 року зіграли весілля у Вестмінстерському абатстві.
22 липня 2013 року принц та принцеса Уельський вперше стали батьками. У них народився син Джордж, 2 травня 2015 року на світ з'явилася Шарлотта, а 23 квітня 2018 року – Луї.