Кейт Міддлтон повторила стиль принцеси Діани під час поїздки до Уельсу

26 лютого Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили другу спільну появу на публіці за останній час. У четвер королівське подружжя побувало у Повісі (Уельс).

Принц і принцеса Уельські вийшли у світ напередодні Дня святого Давида 1 березня. Це національне свято в Уельсі, а Давид є покровителем країни, повідомляє InStyle.

Дивіться також Кейт Міддлтон затьмарила всіх цією зачіскою: як повторити ефектну укладку принцеси вдома

Під час візиту до Повіса Кейт Міддлтон і принц Вільям одягли брошки з нарцисами – рослина є символом Собору святого Давида та увічненням валлійської спадщини.

Принцеса Уельська одягла бордове пальто від Сари Бертон для Alexander McQueen з квадратними підплічниками у стилі 1980-х років. Свій образ вона доповнила блузою з бантом від Me+Em у тон і плісованою мідіспідницею від Co.

Кетрін взула туфлі на підборах з гострим носком від Gianvito Rossi, а також одягла сережки від улюбленої дизайнерки ювелірних виробів Kiki McDonough, які носить доволі рідко.

Образ Міддлтон нагадував стиль покійної принцеси Діани 80-х років. Цікаво, що Кейт обирала таке ж пальто і чоботи під час державного візиту еміра Катару до Великої Британії у грудні 2024 року.

Як пише People, принц і принцеса Уельські відвідали громадський простір The Hanging Gardens, галерею сучасного мистецтва Oriel Davies і громадський центр Hafan yr Afon в Open Newtown.

Де раніше були Кейт Міддлтон і принц Вільям?