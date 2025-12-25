Під час різдвяної служби колядок: Кейт Міддлтон несподівано зіграла на фортепіано з дочкою
- Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта виконали пісню Holm Sound на різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві.
- На заході були присутні члени королівської родини, включаючи принца Вільяма, а також батьки Кейт Міддлтон.
5 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулась ювілейна п'ята різдвяна служба колядок "Разом на Різдво". Під час заходу Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано разом з 10-річною донькою, принцесою Шарлоттою.
Відео виступу опублікували на інстаграм-сторінці принца і принцеси Уельських, пише 24 Канал. Концерт транслювався на британському каналі ITV на Святвечір, 24 грудня.
Дивіться також Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували новою різдвяною листівкою
Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта виконали пісню Holm Sound шотландського композитора Ерланда Купера.
У своїй основі Різдво говорить про кохання, яке розквітає найпростішими, найлюдянішими способами. Не сентиментальними чи грандіозними жестами, а ніжними, хвилиною вислуховування, словом втіхи, дружньою розмовою, рукою допомоги. Присутністю. Ці прості акти турботи можуть здаватися дрібницями, але вони роблять свій внесок у прекрасний гобелен життя, до якого ми всі належимо,
– сказала принцеса Уельська у відео.
Як пише People, на щорічній різдвяній службі колядок також були присутні принц Вільям, принц Джордж та принц Луї. Подію відвідали й інші члени королівської родини, зокрема Софі, герцогиня Единбурзька, і Зара Тіндалл з чоловіком Майком Тіндаллом. Крім того, принцесу Уельську підтримали її батьки, Керол і Майкл Міддлтон, а також брат Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевенет.
Принцеса Шарлотта пішла музичними стопами матері
У листопаді 2023 року Кейт Міддлтон розповідала, що донька вчиться грати на фортепіано, зокрема відвідує Королівський вар'єте-перформанс у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.
Принцеса Уельська розкрила свій талант гри на фортепіано у 2021 році під час першої служби "Разом на Різдво". У грудні того ж року вона акомпанувала британському співаку та автору пісень Тому Вокеру. Він виконував композицію For Those Who Can't Be Here.