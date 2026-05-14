Неочікуваний вибір кольору: Кейт Міддлтон у стильному костюмі прибула до Італії

13 травня Кейт Міддлтон розпочала візит до Реджо-Емілії (Італія). Вона хоче дізнатися більше про підхід міста до дошкільної освіти в рамках розширення діяльності її Королівського фонду раннього дитинства на міжнародному рівні.

Про це повідомляє People.

Дивіться також У романтичній сукні та перлах: Кейт Міддлтон зачарувала весняним образом на королівській вечірці

Принцеса Уельська прибула на площу Камілло Прамполіні у яскраво-блакитному костюмі від канадсько-британської дизайнерки з Лондона Еделін Лі. Свій образ вона доповнила білою блузою, світло-блакитною сумочкою, взула світло-коричневі туфлі на підборах, а також одягла перлові прикраси.

Кейт Міддлтон у Реджо-Емілії / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Кейт Міддлтон не зрадила свій звичний королівський стиль. Брючний костюм став невіддільною частиною гардероба жінки на публічних заходах відтоді, як вона стала принцесою Уельською у 2022 році.

У неї новий високий титул, і вона одягається відповідно до цієї посади,

– розповідав директор з моди The Telegraph Бетан Холт.

Проте для декого блакитне вбрання могло стати несподіванкою, адже раніше Кетрін наслідувала приклад покійної королеви Єлизавети, обираючи одяг кольору національного прапора країни під час закордонних поїздок.

Також відомо, що принцеса підтримує місцевих дизайнерів, тож, можливо, під час візиту вона з'явиться в образі від італійського бренду.

Кейт Міддлтон у Реджо-Емілії / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Візит до Італії має велике значення, оскільки це перша міжнародна поїздка Міддлтон після того, як у березні 2024 року вона оголосила про свій діагноз – рак, а в січні 2025-го повідомила про ремісію.

Де раніше побувала Кейт Міддлтон?

Нагадаємо, 8 травня Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали королівську садову вечірку в Букінгемському палаці.

Принцеса Уельська одягла кремову сукню від Self-Portrait. До свого образу вона додала вінтажний капелюшок Mitzi Lorenz, плетений клатч Forever New, а також прикраси: браслет з перлів, який колись належав принцесі Діані, та сережки Bahrain Pearl Drop Earrings із колекції королеви Єлизавети II.

Кетрін взула шкіряні туфлі-човники теплого карамельно-коричневого відтінку від Ralph Lauren.