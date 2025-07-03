Як американські гірки, – Кейт Міддлтон відверто розповіла про складний етап після лікування раку

Кейт Міддлтон повертається до виконання королівських обов'язків після того, як нещодавно пропустила Royal Ascot. Вона відвідала сад лікарні, де розповіла, перед якими труднощами постала після завершення лікування раку.

2 липня принцеса Уельська побувала в лікарні Колчестер в Ессексі. Вона провела час у спеціальному саду, де відновлюються пацієнти, відвідувачі та персонал Національної служби охорони здоров'я, пише Show 24 з посиланням на People.

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Ви демонструєте певну мужність, стоїцизм під час лікування. Лікування завершено, потім ви відчуваєте, що можете повернутися до нормального життя, але насправді наступний етап дуже-дуже важкий,

– сказала Кейт Міддлтон, розповідаючи про власну боротьбу з раком.

Вона зауважила, що людям більше не обов'язково перебувати під наглядом лікарів, але додала, що вони вже не можуть нормально функціонувати вдома, як це було раніше.

І насправді я вважаю, що дуже цінно, щоб хтось допоміг вам пройти через це, показав вам і провів вас через цей етап, який настає після лікування,

– додала принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон назвала цей етап тим, "який змінює життя" як пацієнта, так і його родини.

Ви повинні знайти свою нову норму, і це потребує часу. І це як американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви переживаєте складні часи,

– зазначила вона.

Кейт Міддлтон захворіла на рак