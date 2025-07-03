2 июля принцесса Уэльская побывала в больнице Колчестер в Эссексе. Она провела время в специальном саду, где восстанавливаются пациенты, посетители и персонал Национальной службы здравоохранения, пишет Show 24 со ссылкой на People.
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Вы демонстрируете определенное мужество, стоицизм во время лечения. Лечение завершено, потом вы чувствуете, что можете вернуться к нормальной жизни, но на самом деле следующий этап очень-очень тяжелый,
– сказала Кейт Миддлтон, рассказывая о собственной борьбе с раком.
Она заметила, что людям больше не обязательно находиться под наблюдением врачей, но добавила, что они уже не могут нормально функционировать дома, как это было раньше.
И на самом деле я считаю, что очень ценно, чтобы кто-то помог вам пройти через это, показал вам и провел вас через этот этап, который наступает после лечения,
– добавила принцесса Уэльская.
Кейт Миддлтон назвала этот этап тем, "который меняет жизнь" как пациента, так и его семьи.
Вы должны найти свою новую норму, и это требует времени. И это как американские горки, это не так гладко, как вы ожидаете. Но реальность такова, что вы переживаете сложные времена,
– отметила она.
Кейт Миддлтон заболела раком
Напомним, принцесса Уэльская сообщила, что у нее диагностировали рак в марте 2024 года.
На некоторое время она отошла от выполнения королевских обязанностей, а в сентябре 2024 года заявила, что завершила курс химиотерапии, показавшись в видео с принцем Уильямом и детьми.
В январе Кейт Миддлтон объявила, что у нее наступила ремиссия после лечения рака.