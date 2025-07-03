2 липня принцеса Уельська побувала в лікарні Колчестер в Ессексі. Вона провела час у спеціальному саду, де відновлюються пацієнти, відвідувачі та персонал Національної служби охорони здоров'я, пише Show 24 з посиланням на People.
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Ви демонструєте певну мужність, стоїцизм під час лікування. Лікування завершено, потім ви відчуваєте, що можете повернутися до нормального життя, але насправді наступний етап дуже-дуже важкий,
– сказала Кейт Міддлтон, розповідаючи про власну боротьбу з раком.
Вона зауважила, що людям більше не обов'язково перебувати під наглядом лікарів, але додала, що вони вже не можуть нормально функціонувати вдома, як це було раніше.
І насправді я вважаю, що дуже цінно, щоб хтось допоміг вам пройти через це, показав вам і провів вас через цей етап, який настає після лікування,
– додала принцеса Уельська.
Кейт Міддлтон назвала цей етап тим, "який змінює життя" як пацієнта, так і його родини.
Ви повинні знайти свою нову норму, і це потребує часу. І це як американські гірки, це не так гладко, як ви очікуєте. Але реальність така, що ви переживаєте складні часи,
– зазначила вона.
Кейт Міддлтон захворіла на рак
Нагадаємо, принцеса Уельська повідомила, що у неї діагностували рак в березні 2024 року.
На деякий час вона відійшла від виконання королівських обов'язків, а у вересні 2024 року заявила, що завершила курс хімієтерапії, показавшись у відео з принцом Вільямом та дітьми.
У січні Кейт Міддлтон оголосила, що у неї настала ремісія після лікування раку.