Кейт Міддлтон здійснила два візити у Південному Уельсі: куди завітала принцеса Уельська

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон поступово повертається про своїх королівських обов'язків після боротьби з раком. Так, вона відвідала трикотажну фабрику та дитячий хоспіс у Південному Уельсі.

У четвер, 30 січня, Кейт Міддлтон здійснила візит в хоспіс Tŷ Hafan. У цьому медичному закладі лікуються діти з важкими захворюваннями, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм принца та принцеса Уельських.

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Принцеса Уельська провела час з дітьми, які проходять лікування в Tŷ Hafan, та з їхніми сім'ями. У хоспісі розповіли, що наприкінці візиту в жінки зняли відбиток її руки, який додадуть до тих, що зробила малеча та їхні близькі. До речі, Кейт Міддлтон стала покровителькою медичного закладу, про що оголосили під час її відвідин.

Як наша покровителька, Її Королівська Високість надихатиме дітей, чиє життя коротке, та їхні сім'ї, наш відданий персонал і волонтерів, а також усіх, хто так щедро нас підтримує. Жоден із батьків ніколи не думає, що життя його дитини буде коротким. На жаль, це реальність, з якою стикаються тисячі сімей в Уельсі,

– зазначили в Tŷ Hafan.

Кейт Міддлтон у дитячому хоспісі: фото

Як повідомляє журнал People, дитячий хоспіс Tŷ Hafan був побудований за підтримки покійної принцеси Діани, яка також була його покровителькою. Після її смерті покровителем закладу став король Чарльз III.

Кейт Міддлтон відвідала трикотажну фабрику

Кейт Міддлтон також побувала на трикотажній фабриці Corgi Socks. Це сімейний бізнес, який був заснований у 1892 році та став світовим брендом. Принцеса Уельська познайомилась з дизайнерами та побачила завод.

Під час візиту до Corgi принцеса Кейт навчилася мистецтва в'язання на фабриці, поспілкувавшись із талановитими дизайнерами про їхній творчий процес,

– йдеться у дописі фабрики.

Там додали, що дружина принца Вільяма була дуже зацікавленою, адже має досвід у сфері креативного дизайну. Команда сподівається, що це не останній візит Кейт Міддлтон до них.