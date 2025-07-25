Український співак заговорив про участь у шоу "Холостяк"

Український співак KHAYAT заговорив про своє особисте життя. Він зізнався, чи погодився б взяти участь у реаліті-шоу "Холостяк".

Подробицями KHAYAT поділився в інтерв'ю Show 24. Нашій редакції вдалося поспілкуватися з артистом після його виступу на цьогорічному Atlas Festival.

До речі Провокативне телешоу, – відомий актор висловився про участь Цимбалюка в "Холостяку"

Зараз тривають зйомки 14 сезону проєкту "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком. KHAYAT зізнався, що відмовився б взяти участь у романтичному реаліті-шоу, якби надійшла така пропозиція.

Не цікаво. Це не мій формат узагалі. Я не готовий жити за вказівками якийсь період часу. Шоу є шоу,

– сказав співак.

Ми також запитали в артиста про особисте життя. KHAYAT поділився, що наразі його серце вільне.

Тому що немає часу. Ну, якщо чесно, не те що немає часу… Друзі, коли вам кажуть, що немає часу, він є, просто не хочуть. Це все від бажання залежить. Нема бажання, скоріше. Хочеться все ж таки побути у своєму творчому котлі. Це мені допомагає насправді. Самотність дає великий ресурс. Треба просто правильно його використовувати,

– висловився він.

Важливо! Повне інтерв'ю з KHAYAT читайте за посиланням.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?