Подробностями KHAYAT поделился в интервью Show 24. Нашей редакции удалось пообщаться с артистом после его выступления на нынешнем Atlas Festival.

Кстати Провокационное телешоу, – известный актер высказался об участии Цимбалюка в "Холостяке"

Сейчас продолжаются съемки 14 сезона проекта "Холостяк" с актером Тарасом Цимбалюком. KHAYAT признался, что отказался бы принять участие в романтическом реалити-шоу, если бы поступило такое предложение.

Не интересно. Это не мой формат вообще. Я не готов жить по указаниям какой-то период времени. Шоу есть шоу,

– сказал певец.

Мы также спросили у артиста о личной жизни. KHAYAT поделился, что сейчас его сердце свободно.

Потому что нет времени. Ну, если честно, не то что нет времени... Друзья, когда вам говорят, что нет времени, он есть, просто не хотят. Это все от желания зависит. Нет желания, скорее. Хочется все же побыть в своем творческом котле. Это мне помогает на самом деле. Одиночество дает большой ресурс. Надо просто правильно его использовать,

– высказался он.

Важно! Полное интервью с KHAYAT читайте по ссылке.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"?