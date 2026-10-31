Не всі пішли стопами батьків: ким працюють діти Сумської, Полякової та інших зірок

Діти відомих українців обирають різні професійні шляхи: хтось продовжує справу батьків і виходить на театральну сцену, хтось будує музичну кар'єру, а хтось пробує себе у бізнесі, маркетингу чи модній індустрії.

Ким сьогодні працюють Ганна Борисюк, Маша Полякова, Марія Кравець та діти інших українських знаменитостей – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Ганна Борисюк – донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка

Ганна Борисюк, донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка, здобула акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Певний час вона працювала разом із мамою, однак згодом вирішила спробувати себе в іншій сфері. Восени 2025 року стало відомо, що Ганна поставила акторську кар'єру на паузу та започаткувала власну справу – бренд спортивного одягу.

Ганна Борисюк / Фото з інстаграм-сторінки ganzen_ua

За словами дівчини, рішення змінити професійний напрям визрівало поступово. У запуску бізнесу її підтримала мама, зокрема фінансово. Ганна розповідала, що самостійно займається багатьма процесами, зокрема розвитком і просуванням бренду.

Старша донька Ольги Сумської та її першого чоловіка Євгена Паперного, Антоніна, також обрала акторську професію. При цьому вона живе та працює в Москві. Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом з яким вони виховують двох дітей.

Ольга Сумська з Антоніною Паперною та Ганною Борисюк / Фото з інстаграм-сторінки olgasumska

В'ячеслав Хостікоєв – син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва

Син акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва продовжив сімейну традицію й обрав акторство. З 2017 року В'ячеслав Хостікоєв працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Серед вистав за його участю – "Конотопська відьма", "Безталанна" та "Кайдашева сім'я".

Окрім роботи на театральній сцені, актор активно займається дубляжем. Зокрема, його голосом в українському дубляжі говорять персонажі Тімоті Шаламе у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій", Тобі Магвайра у фільмах про "Людину-павука" та інші.

В'ячеслав Хостікоєв / Фото з інстаграм-сторінки khostikoiev

Марія Кравець – донька Олени Кравець

Марія Кравець, старша донька акторки та телеведучої Олени Кравець, пробувала себе в модній індустрії. Навесні 2025 року дівчина розповідала, що працює в шоурумі українського бренду одягу Даші Кацуріної. Вона допомагала клієнтам обирати речі, а також зізнавалася, що хотіла б у майбутньому заробляти на власній творчості, зокрема на танцях. Останнім робочим днем Марії в шоурумі стало 30 листопада 2025 року.

Нині в її інстаграм-профілі зазначено, що вона працює асистенткою з маркетингу в компанії KR Ingredients, яка виробляє інгредієнти для харчової промисловості. Окрім цього, Марія є учасницею української танцювальної спільноти та хіп-хоп-об'єднання IWD Clan, заснованого у 2020 році.

Марія Кравець / Фото @dfbobrovv

Марія Полякова – донька Олі Полякової

Старша донька співачки Олі Полякової розвиває власну музичну кар'єру під сценічним псевдонімом Mary Poppers. Вона виступає в жанрі емоційного попроку та є учасницею гурту "Шви". Також Марія веде соціальні мережі. На її інстаграм-сторінку підписані близько 180 тисяч користувачів, а в тіктоці вона має 348,2 тисячі підписників. У 2024 році дівчина розповідала, що основний дохід отримує саме завдяки соцмережам. Тоді вона зазначала, що заробляє близько 100 тисяч гривень на місяць.

Марія Полякова / Фото з інстаграм-сторінки marypoppers1

Діана Зіброва – донька Павла Зіброва

Діана Зіброва працює разом із батьком – народним артистом України Павлом Зібровим. Вона займається його менеджментом, PR та просуванням, допомагаючи розвивати кар'єру співака. Цьогоріч Павло Зібров розповів, що Діана отримує 20% його гонорарів за свою роботу. За словами співака, донька відповідає за значну частину організаційних питань, пов'язаних із його діяльністю, і дуже якісно виконує свою роботу.

Діана Зіброва з татом / Фото з інстаграм-сторінки pavlo_zibrov

Іван Довженко – син В'ячеслава Довженка

Старший син українського актора В'ячеслава Довженка також обрав акторську професію. Іван Довженко приєднався до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у 2025 році та вже грає на його сцені.

У 2026 році актор дебютував у повнометражному кіно в головній ролі романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф". Крім того, глядачі могли побачити Івана у фільмі "На драйві" – українському пригодницькому екшні про автоперегони, знятому в Харкові.

Іван Довженко / Фото @ itss.yana98

Пилип Коляденко – син Дмитра та Олени Коляденків

Син хореографів Дмитра Коляденка та Олени Коляденко теж пов'язав життя з творчістю, однак зосередився на музиці. Пилип Коляденко був учасником і співавтором гурту KADNAY, а згодом започаткував творчу спілку Phil It.

У соцмережах Пилип позиціює себе як музикант, автор пісень і саундпродюсер. Крім музичної діяльності, Пилип співпрацює з брендами. Зокрема, він є амбасадором спортивного бренду PUMA.

Пилип Коляденко / Фото з інстаграм-сторінки vlad_speshylov

А раніше ми розповідали про те, з ким зустрічаються діти українських зірок.