Співпрацював із Ларою Фабіан і став послом ЮНІСЕФ: оголосили першого учасника Євробачення-2027

Кіпрський мовник CyBC першим серед усіх країн-учасниць визначився зі своїм представником на 71-й пісенний конкурс Євробачення. Кіпр представить Співак Джордж Перріс.

Виконавця обрали за результатами відбору, до якого долучили кіпрських та міжнародних експертів. Про це оголосили на сайті Eurovision Song Contest.

Тепер мовник шукає пісню, з якою артист виступить на конкурсі. До участі запрошують композиторів та авторів пісень із Кіпру й інших країн. Вони можуть подати власні композиції через спеціальну онлайн-платформу CyBC до 13 грудня.

Після завершення відбору найкращі композиції представлять під час спеціального прямого ефіру на телебаченні. Переможну пісню обиратимуть глядачі та професійне журі: кожна сторона матиме 50% голосів.

Що відомо про Джорджа Перріса

Джордж Перріс народився в Греції в родині француженки та грека. Спочатку він здобув популярність на батьківщині, а згодом став відомим грецьким співаком за кордоном. Артист виступав на престижних сценах світу, зокрема в концертному залі Lincoln Center у Нью-Йорку, Одеоні Ірода Аттичного в Афінах та Place des Arts у Монреалі.

За свою кар'єру Перріс співпрацював із багатьма відомими музикантами. Серед них – композитор Мішель Легран, співаки Лара Фабіан, Пласідо Домінго, Тіна Арена та інші.

Також співак записав два спеціальні телевізійні концерти для американського телеканалу PBS – Live At Jazz At Lincoln Center та Live At The Acropolis. Їх подивилися понад 150 мільйонів глядачів. У грудні 2021 року Американська академія звукозапису запросила Перріса до участі в проєкті Global Spin, у межах якого представляють відомих музикантів із різних країн.

Джордж Перріс / Фото @soul_a_

Окрім музичної кар'єри, Джордж Перріс займається благодійністю. Він став послом доброї волі ЮНІСЕФ і зосередив свою діяльність на боротьбі з насильством щодо дітей. Також співак має почесне французьке звання кавалера Ордена мистецтв і літератури. Цю відзнаку присуджують за вагомий внесок у розвиток і популяризацію мистецтва та культури.

До речі, раніше стало відомо, що вперше в історії у Євробаченні-2027 візьме участь Канада.