Сотрудничал с Ларой Фабиан и стал послом ЮНИСЕФ: объявили первого участника Евровидения-2027

Исполнитель был выбран по итогам отбора, в котором приняли участие кипрские и международные эксперты. Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest.

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Теперь телеканал ищет песню, с которой артист выступит на конкурсе. К участию приглашаются композиторы и авторы песен из Кипра и других стран. Они могут подать свои композиции через специальную онлайн-платформу CyBC до 13 декабря.

По завершении отбора лучшие композиции будут представлены в ходе специального прямого эфира на телевидении. Победившую песню будут выбирать зрители, и профессиональное жюри: каждая сторона будет иметь 50% голосов.

Что известно о Джордже Перрисе

Джордж Перрис родился в Греции в семье француженки и грека. Сначала он приобрел популярность на родине, а впоследствии стал известным греческим певцом за рубежом. Артист выступал на престижных сценах мира, в частности в концертном зале Lincoln Center в Нью-Йорке, Одеоне Ирода Аттического в Афинах и Place des Arts в Монреале.

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За свою карьеру Перрис сотрудничал со многими известными музыкантами. Среди них – композитор Мишель Легран, певцы Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и другие.

Также певец записал два специальных телевизионных концерта для американского телеканала PBS – "Live At Jazz At Lincoln Center" и "Live At The Acropolis". Их посмотрели более 150 миллионов зрителей. В декабре 2021 года Американская академия звукозаписи пригласила Перриса принять участие в проекте Global Spin, в рамках которого представляют известных музыкантов из разных стран.

Джордж Перрис / Фото @soul_a_

Помимо музыкальной карьеры Джордж Перрис занимается благотворительностью. Он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ и сосредоточил свою деятельность на борьбе с насилием в отношении детей. Также певец имеет почетное французское звание кавалера Ордена искусств и литературы. Эта награда присуждается за весомый вклад в развитие и популяризацию искусства и культуры.

Кстати, ранее стало известно, что впервые в истории в Евровидении-2027 примет участие Канада.