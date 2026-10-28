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Впервые в истории в Евровидении примет участие эта страна

Юлия Бражник
Евровидение-2027 пройдет в Болгарии

Сколько стран примут участие в Евровидении-2027 / Фото из открытых источников

Евровидение-2027 пройдет в болгарском Бургасе с 11 по 15 мая. Победу Болгарии принесла певица DARA с песней "Bangaranga". Уже официально известно, сколько стран примут участие в 71-м песенном конкурсе и какая страна впервые в истории представит своего участника.

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил список стран, которые примут участие в Евровидении-2027, сообщает Суспильне. Среди этих участников не будет представителей некоторых стран, в частности, Нидерланды окончательно отказались от участия в конкурсе.

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На Евровидение-2027 в Бургасе соберутся 36 общественных вещателей, представляющих почти 600-миллионную аудиторию со всего мира. Это на одного конкурсанта больше, чем было в предыдущем конкурсе. Главной интригой шоу станет дебют Канады, которая впервые в истории присоединится к грандиозному музыкальному празднику, а также возвращение Северной Македонии после четырехлетнего перерыва.

Какие страны примут участие в Евровидении-2027? / Фото с сайта Суспильного

Мы рады впервые приветствовать Канаду, а также рады возвращению Северной Македонии. Они присоединятся к 34 другим общественным вещателям и их артистам в Бургасе, а также к зрителям по всему миру, чтобы вместе отпраздновать истинный смысл лозунга United by Music – "Объединенные музыкой"– отметил директор Евровидения Мартин Грин.

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Список вещательных компаний, подтвердивших участие в 71-м Песенном конкурсе Евровидение:

  • RTSH (Албания)

  • AMPTV (Армения)

  • SBS (Австралия)

  • ORF (Австрия)

  • İctimai (Азербайджан)

  • VRT (Бельгия)

  • BNT (Болгария)

  • CBC/Radio-Canada (Канада)

  • HRT (Хорватия)

  • CyBC (Кипр)

  • DR (Дания)

  • ERR (Эстония)

  • YLE (Финляндия)

  • FT (Франция)

  • GPB (Грузия)

  • ARD/SWR (Германия)

  • ERT (Греция)

  • KAN (Израиль)

  • Rai (Италия)

  • LSM (Латвия)

  • LRT (Литва)

  • RTL (Люксембург)

  • PBS (Мальта)

  • TRM (Молдова)

  • RTCG (Черногория)

  • MRT (Северная Македония)

  • NRK (Норвегия)

  • TVP (Польша)

  • RTP (Португалия)

  • TVR (Румыния)

  • SMRTV (Сан-Марино)

  • RTS (Сербия)

  • SVT (Швеция)

  • SRG SSR (Швейцария)

  • Суспильне (Украина)

  • BBC (Великобритания)

Формат Евровидения будет таким: 31 песню распределят между двумя полуфиналами (кстати, жеребьевка состоится в январе 2027 года). Из первого полуфинала 11 мая и второго – 13 мая в финал пройдут по 10 лучших треков по версии зрителей и жюри.

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В гранд-финале, который состоится 15 мая, эти 20 счастливчиков встретятся с представителями "Большой пятерки" (Великобританией, Италией, Германией, Францией) и страной-хозяйкой Болгарией.

Еще в августе организаторы конкурса заявили о некоторых изменениях. В частности, победа страны еще не гарантирует ей права принимать у себя конкурс.

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