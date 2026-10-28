Впервые в истории в Евровидении примет участие эта страна

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил список стран, которые примут участие в Евровидении-2027, сообщает Суспильне. Среди этих участников не будет представителей некоторых стран, в частности, Нидерланды окончательно отказались от участия в конкурсе.

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На Евровидение-2027 в Бургасе соберутся 36 общественных вещателей, представляющих почти 600-миллионную аудиторию со всего мира. Это на одного конкурсанта больше, чем было в предыдущем конкурсе. Главной интригой шоу станет дебют Канады, которая впервые в истории присоединится к грандиозному музыкальному празднику, а также возвращение Северной Македонии после четырехлетнего перерыва.

Какие страны примут участие в Евровидении-2027? / Фото с сайта Суспильного

Мы рады впервые приветствовать Канаду, а также рады возвращению Северной Македонии. Они присоединятся к 34 другим общественным вещателям и их артистам в Бургасе, а также к зрителям по всему миру, чтобы вместе отпраздновать истинный смысл лозунга United by Music – "Объединенные музыкой"– отметил директор Евровидения Мартин Грин.

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Список вещательных компаний, подтвердивших участие в 71-м Песенном конкурсе Евровидение:

RTSH (Албания)

AMPTV (Армения)

SBS (Австралия)

ORF (Австрия)

İctimai (Азербайджан)

VRT (Бельгия)

BNT (Болгария)

CBC/Radio-Canada (Канада)

HRT (Хорватия)

CyBC (Кипр)

DR (Дания)

ERR (Эстония)

YLE (Финляндия)

FT (Франция)

GPB (Грузия)

ARD/SWR (Германия)

ERT (Греция)

KAN (Израиль)

Rai (Италия)

LSM (Латвия)

LRT (Литва)

RTL (Люксембург)

PBS (Мальта)

TRM (Молдова)

RTCG (Черногория)

MRT (Северная Македония)

NRK (Норвегия)

TVP (Польша)

RTP (Португалия)

TVR (Румыния)

SMRTV (Сан-Марино)

RTS (Сербия)

SVT (Швеция)

SRG SSR (Швейцария)

Суспильне (Украина)

BBC (Великобритания)

Формат Евровидения будет таким: 31 песню распределят между двумя полуфиналами (кстати, жеребьевка состоится в январе 2027 года). Из первого полуфинала 11 мая и второго – 13 мая в финал пройдут по 10 лучших треков по версии зрителей и жюри.

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В гранд-финале, который состоится 15 мая, эти 20 счастливчиков встретятся с представителями "Большой пятерки" (Великобританией, Италией, Германией, Францией) и страной-хозяйкой Болгарией.

Еще в августе организаторы конкурса заявили о некоторых изменениях. В частности, победа страны еще не гарантирует ей права принимать у себя конкурс.