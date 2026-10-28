Вперше в історії у Євробаченні візьме участь ця країна

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила список країн, які візьмуть участь у Євробаченні-2027, пише Суспільне. Серед цих учасників не буде представників деяких країн, зокрема, Нідерланди остаточно відмовилися від участі у конкурсі.

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На Євробачення-2027 у Бурґасі зберуться 36 суспільних мовників, які представляють майже 600-мільйонну аудиторію зі всього світу. Це на одного конкурсанта більше, ніж було у попередньому конкурсі. Головною інтригою шоу стане дебют Канади, яка вперше в історії долучиться до грандіозного музичного свята, а також повернення Північної Македонії після чотирирічної паузи.

Які країни візьмуть участь в Євробаченні-2027 / Фото з сайту Суспільного

Ми раді вперше вітати Канаду, а також раді поверненню Північної Македонії. Вони приєднаються до 34 інших суспільних мовників та їхніх артистів у Бурґасі, а також до аудиторії в усьому світі, щоб разом відсвяткувати справжнє значення гасла United by Music – "Об’єднані музикою"– зазначив директор Євробачення Мартін Грін.

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Список мовників, які підтвердили участь у 71-му Пісенному конкурсі Євробачення:

RTSH (Албанія)

AMPTV (Вірменія)

SBS (Австралія)

ORF (Австрія)

İctimai (Азербайджан)

VRT (Бельгія)

BNT (Болгарія)

CBC/Radio-Canada (Канада)

HRT (Хорватія)

CyBC (Кіпр)

DR (Данія)

ERR (Естонія)

YLE (Фінляндія)

FT (Франція)

GPB (Грузія)

ARD/SWR (Німеччина)

ERT (Греція)

KAN (Ізраїль)

Rai (Італія)

LSM (Латвія)

LRT (Литва)

RTL (Люксембург)

PBS (Мальта)

TRM (Молдова)

RTCG (Чорногорія)

MRT (Північна Македонія)

NRK (Норвегія)

TVP (Польща)

RTP (Португалія)

TVR (Румунія)

SMRTV (Сан-Марино)

RTS (Сербія)

SVT (Швеція)

SRG SSR (Швейцарія)

Суспільне (Україна)

BBC (Велика Британія)

Формат Євробачення буде таким: 31 пісню розподілять між двома півфіналами (до речі, жеребкування відбудеться у січні 2027 року). З першого півфіналу 11 травня та другого – 13 травня до фіналу пройдуть по 10 найкращих треків за версією глядачів та журі.

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У гранд-фіналі, який спалахне 15 травня, ці 20 щасливчиків зустрінуться із представниками Великої п’ятірки (Великою Британією, Італією, Німеччиною, Францією) та країною-господаркою Болгарією.

Ще у серпні організатори конкурсу заявили про деякі зміни. Зокрема, перемога країни ще не гарантує їй права приймати у себе конкурс.