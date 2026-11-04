Співпрацював із Ларою Фабіан і став послом ЮНІСЕФ: оголосили першого учасника Євробачення-2027

Виконавця обрали за результатами відбору, до якого долучили кіпрських та міжнародних експертів. Про це оголосили на сайті Eurovision Song Contest.

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Тепер мовник шукає пісню, з якою артист виступить на конкурсі. До участі запрошують композиторів та авторів пісень із Кіпру й інших країн. Вони можуть подати власні композиції через спеціальну онлайн-платформу CyBC до 13 грудня.

Після завершення відбору найкращі композиції представлять під час спеціального прямого ефіру на телебаченні. Переможну пісню обиратимуть глядачі та професійне журі: кожна сторона матиме 50% голосів.

Що відомо про Джорджа Перріса

Джордж Перріс народився в Греції в родині француженки та грека. Спочатку він здобув популярність на батьківщині, а згодом став відомим грецьким співаком за кордоном. Артист виступав на престижних сценах світу, зокрема в концертному залі Lincoln Center у Нью-Йорку, Одеоні Ірода Аттичного в Афінах та Place des Arts у Монреалі.

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За свою кар'єру Перріс співпрацював із багатьма відомими музикантами. Серед них – композитор Мішель Легран, співаки Лара Фабіан, Пласідо Домінго, Тіна Арена та інші.

Також співак записав два спеціальні телевізійні концерти для американського телеканалу PBS – Live At Jazz At Lincoln Center та Live At The Acropolis. Їх подивилися понад 150 мільйонів глядачів. У грудні 2021 року Американська академія звукозапису запросила Перріса до участі в проєкті Global Spin, у межах якого представляють відомих музикантів із різних країн.

Джордж Перріс / Фото @soul_a_

Окрім музичної кар'єри, Джордж Перріс займається благодійністю. Він став послом доброї волі ЮНІСЕФ і зосередив свою діяльність на боротьбі з насильством щодо дітей. Також співак має почесне французьке звання кавалера Ордена мистецтв і літератури. Цю відзнаку присуджують за вагомий внесок у розвиток і популяризацію мистецтва та культури.

До речі, раніше стало відомо, що вперше в історії у Євробаченні-2027 візьме участь Канада.