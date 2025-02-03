Думають, що у мене є бронь, – зірка "Ліги сміху" розповів, що його двічі не взяли в армію

Зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін висловився про мобілізацію. Чоловік двічі ходив у військкомат, але його не взяли в армію.

Ганін вважає, що це його обов'язок – захищати свою країну, як і "всіх адекватних людей". Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю актора Славі Дьоміну.

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Перший раз Кирило Ганін прийшов до військкомату, що був у місцевому ЦНАПі, десь на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії проти України. На той момент паніка вже трохи стихла.

Я прийшов туди й спитав: "Що робити? Я прийшов". На мене подивився мер Коцюбинського і сказав: "А ти точно зможеш?",

– пригадав актор.

У той період чоловік якраз ходив у спортзал, тому відчував, що зможе служити у війську. Кирила відправили додому, сказали вдягатися тепліше, адже хотіли поставити його на блокпост, та потім передумали.

Я почав робити стріми. І на кожному стрімі мене питали: "А чому ти не в окопі?", "А чому ти не воюєш?". Я думаю, ну вже пора, вже треба,

– розповів Кирило Ганін.

Так, зірка "Ліги сміху" вдруге прийшов до військкомату. Проте тоді якийсь чоловік сказав йому продовжувати робити стріми. Ганін зізнався, що відтоді перестав відвідувати військкомат.

Інтерв'ю з Кирилом Ганіним: дивіться відео онлайн

Кирило Ганін висловився про мобілізацію

Кирило Ганін зазначив, що його дані є у застосунку "Резерв+", однак ВЛК він не проходив. Чоловік пояснив, що піде в армію, коли отримає повістку. На думку актора, він достатньо допомагає.

До мене за минулий рік, я спеціально рахував, вісім разів підходили працівники ТЦК. Всі вісім разів – щоб сфотографуватися. Мені здається, вони всі думають, що у мене є бронь. Як і, мабуть, 30% моєї аудиторії думають, що мені "Квартал" дав бронь,

– поділився він.

Водночас Кирило зауважив, що ніколи не працював у "Кварталі 95", а лише знімався у деяких проєктах студії. До них в офіс чоловік приїжджав, аби забрати зароблені гроші. Актор наголосив, що не має броні від мобілізації.

Нагадаємо, що раніше колишній сценарист студії "Квартал 95" Макс Вишенський розповів, що чоловіки з колективу не мають бронювання від мобілізації. Сам гуморист дані оновив та не збирається втікати.