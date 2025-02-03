Ганин считает, что это его обязанность – защищать свою страну, как и "всех адекватных людей". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью актера Славе Демину.

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Первый раз Кирилл Ганин пришел в военкомат, что был в местном ЦНАПе, где-то на пятый день полномасштабного вторжения России против Украины. На тот момент паника уже немного поутихла.

Я пришел туда и спросил: "Что делать? Я пришел". На меня посмотрел мэр Коцюбинского и сказал: "А ты точно сможешь?",

– вспомнил актер.

В тот период мужчина как раз ходил в спортзал, поэтому чувствовал, что сможет служить в армии. Кирилла отправили домой, сказали одеваться теплее, ведь хотели поставить его на блокпост, но потом передумали.

Я начал делать стримы. И на каждом стриме меня спрашивали: "А почему ты не в окопе?", "А почему ты не воюешь?". Я думаю, ну уже пора, уже надо,

– рассказал Кирилл Ганин.

Так, звезда "Лиги смеха" во второй раз пришел в военкомат. Однако тогда какой-то мужчина сказал ему продолжать делать стримы. Ганин признался, что с тех пор перестал посещать военкомат.

Интервью с Кириллом Ганиным: смотрите видео онлайн

Кирилл Ганин высказался о мобилизации

Кирилл Ганин отметил, что его данные есть в приложении "Резерв+", однако ВВК он не проходил. Мужчина объяснил, что пойдет в армию, когда получит повестку. По мнению актера, он достаточно помогает.

Ко мне за прошлый год, я специально считал, восемь раз подходили работники ТЦК. Все восемь раз – чтобы сфотографироваться. Мне кажется, они все думают, что у меня есть бронь. Как и, наверное, 30% моей аудитории думают, что мне "Квартал" дал бронь,

– поделился он.

В то же время Кирилл заметил, что никогда не работал в "Квартале 95", а только снимался в некоторых проектах студии. К ним в офис мужчина приезжал, чтобы забрать заработанные деньги. Актер отметил, что не имеет брони от мобилизации.

Напомним, что ранее бывший сценарист студии "Квартал 95" Макс Вишенский рассказал, что мужчины из коллектива не имеют брони от мобилизации. Сам юморист данные обновил и не собирается убегать.