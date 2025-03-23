Є загиблі й постраждалі, – у будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив російський дрон

Уночі 23 березня росіяни атакували Київ "Шахедами". Внаслідок цього постраждав будинок актора Андрія Ісаєнка, який знімався в серіалі "Жіночий лікар", у фільмі "Щедрик", "Кіборги" та інших відомих стрічках.

Чоловік розповів, у якому він з сім'єю стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку актора.

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Як повідомила колега Ісаєнка, акторка Римма Зюбіна, приліт відбувся в сусідній під'їзд чоловіка.

З нами все добре. Але є загиблі й постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож, якщо є можливість, долучайтесь,

– написав Андрій у фейсбуці.

Долучитися до збору для постраждалих можна за посиланням

Що відомо про атаку на Київ