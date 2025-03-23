23 березня, 11:46
Є загиблі й постраждалі, – у будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив російський дрон
Основні тези
- Уночі 23 березня росіяни обстріляли Київ дронами Shahed.
- Будинок актора Андрія Ісаєнка постраждав від атаки.
Уночі 23 березня росіяни атакували Київ "Шахедами". Внаслідок цього постраждав будинок актора Андрія Ісаєнка, який знімався в серіалі "Жіночий лікар", у фільмі "Щедрик", "Кіборги" та інших відомих стрічках.
Чоловік розповів, у якому він з сім'єю стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку актора.
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Як повідомила колега Ісаєнка, акторка Римма Зюбіна, приліт відбувся в сусідній під'їзд чоловіка.
З нами все добре. Але є загиблі й постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож, якщо є можливість, долучайтесь,
– написав Андрій у фейсбуці.
Долучитися до збору для постраждалих можна за посиланням
Що відомо про атаку на Київ
- У ніч на 23 березня Росія запустила по Україні 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
- Внаслідок російського обстрілу Києва загинули три людини, серед них 5-річна дитина. Кількість поранених досягла 10 осіб. Серед постраждалих є 11-місячне немовля.
- Відомо, що у Дніпровському районі уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи житлового будинку та заклад харчування, в Голосіївському районі виникла пожежа в офісно-складській будівлі та металевому контейнері, а у Подільському районі – пошкоджено багатоповерхівку, де на 20 поверсі сталася пожежа. Крім того, в Шевченківському районі столиці пошкоджено 6 автомобілів.