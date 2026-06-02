Квартира відомої блогерки постраждала під час обстрілу Києва: "Не можу прийти в себе"

Блогерка Юліана Гнатишин розповіла, що внаслідок масованої атаки на Київ постраждала квартира, де вона живе разом із нареченим. Під час вибуху пара перебувала вдома.

Дівчина показала наслідки обстрілу та поділилася своїми емоціями. Про все це вона розповіла в інстаграмі.

У квартирі вибило вікна, однак вони не розлетілися повністю. Також пошкоджені рами, обсипалася штукатурка, розбилося скло.

Юліана зізналася, що пережила сильний шок.

Я не знаю, що вам сказати, тому що це було настільки страшно саме от в той момент. Це взагалі не передати словами. Були відкриті двері, я стояла за дверима, і найбільше пам'ятаю цей звук і просто неймовірно насичений оранжевий спалах і вибух з неймовірною силою. Мене ще досі страшенно нудить від нервів, я не можу прийти в себе,

– поділилася блогерка.

Вона також опублікувала відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент удару.

Чиє ще майно постраждало внаслідок обстрілів Росії?

Росіяни зруйнували бізнес-центр, який належить співачці Камалії та її колишньому чоловіку, бізнесмену Мохаммаду Захуру. Працювати там зараз неможливо. Найближчі місяці в приміщенні будуть проводитися ремонтні роботи. Пошкодження оцінюються в 80 мільйонів доларів.

Внаслідок обстрілу в ніч на 24 травня було пошкоджене житло телеведучої Ольги Фреймут.

Крім того, російська ракета влучила в будинок, де живуть відомі українські письменники Артем та Олена Захарченки. Квартира авторів повністю розбита.