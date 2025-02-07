Klavdia Petrivna та OSTY вразили мережу, переспівавши пісні фіналістів Нацвідбору-2025
- Klavdia Petrivna та OSTY переспівали пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, надавши їм нове звучання.
- Реакція користувачів була позитивною, дехто висловив бажання побачити їх на Євробаченні.
Klavdia Petrivna та OSTY переспівали пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Вони показали, як би звучали треки учасників у їхньому виконанні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Klavdia Petrivna. У коментарях під роликом деякі користувачі зазначають, що хотіли б побачити артистку на пісенному конкурсі.
До речі Тіна Кароль відповіла, у кого є шанси представити Україну на Євробаченні-2025
Klavdia Petrivna та OSTY надали нове звучання пісні Маші Кондратенко No Time to Cry і композиції FIЇNKA "Культура", з якими вони виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 вже завтра, 8 лютого.
Голосуйте завтра за №4 – OSTY,
– жартома підписала відео співачка.
Зазначимо! Фінал Національного відбору на Євробачення 2025 можна дивитися онлайн вже цієї суботи, 8 лютого. Трансляція розпочнеться о 18:30, а слідкувати за новинами ви можете на сайті Show 24.
Реакція мережі не відео Klavdia Petrivna та OSTY
Шанувальників вразив такий дует Klavdia Petrivna та OSTY, про що вони пишуть у коментарях. У тіктоці співачки відео вже набрало понад 200 тисяч переглядів та майже 20 тисяч лайків.
- "Хочу побачити вас на Нацвідборі. Разом, окремо, як завгодно. А ще краще на Євробаченні", – написала солістка гурту Go_A Катерина Павленко.
- "Це справді нереально круто. "Культура" у вашому виконанні – вогонь".
- "Ну мої", – залишила коментар Маша Кондратенко.
- "З піснею "Культура" замість FIЇNKA на Євробачення мають їхати OSTY і Klavdia Petrivna. Неймовірне виконання".
- "Можна, будь ласка, усі пісні світу, що існують, у вашому виконанні? Повні версії. Хочу оновити плейлист повністю".
- "Скасовуйте відбір, Євробачення Україна. У нас є переможці".
- "Неймовірно. А тепер ми чекаємо виконання твоєї пісні на Євробаченні".