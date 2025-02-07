Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Klavdia Petrivna. У коментарях під роликом деякі користувачі зазначають, що хотіли б побачити артистку на пісенному конкурсі.

До речі Тіна Кароль відповіла, у кого є шанси представити Україну на Євробаченні-2025

Klavdia Petrivna та OSTY надали нове звучання пісні Маші Кондратенко No Time to Cry і композиції FIЇNKA "Культура", з якими вони виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 вже завтра, 8 лютого.

Голосуйте завтра за №4 – OSTY,

– жартома підписала відео співачка.

Зазначимо! Фінал Національного відбору на Євробачення 2025 можна дивитися онлайн вже цієї суботи, 8 лютого. Трансляція розпочнеться о 18:30, а слідкувати за новинами ви можете на сайті Show 24.

Реакція мережі не відео Klavdia Petrivna та OSTY

Шанувальників вразив такий дует Klavdia Petrivna та OSTY, про що вони пишуть у коментарях. У тіктоці співачки відео вже набрало понад 200 тисяч переглядів та майже 20 тисяч лайків.