Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Klavdia Petrivna. В комментариях под роликом некоторые пользователи отмечают, что хотели бы увидеть артистку на песенном конкурсе.
Кстати Тина Кароль ответила, у кого есть шансы представить Украину на Евровидении-2025
Klavdia Petrivna и OSTY предоставили новое звучание песни Маши Кондратенко No Time to Cry и композиции FIЇNKA "Культура", с которыми они выступят в финале Национального отбора на Евровидение-2025 уже завтра, 8 февраля.
Голосуйте завтра за №4 – OSTY,
– в шутку подписала видео певица.
Отметим! Финал Национального отбора на Евровидение 2025 можно смотреть онлайн уже в эту субботу, 8 февраля. Трансляция начнется в 18:30, а следить за новостями вы можете на сайте Show 24.
Реакция сети не видео Klavdia Petrivna и OSTY
Поклонников поразил такой дуэт Klavdia Petrivna и OSTY, о чем они пишут в комментариях. В тиктоке певицы видео уже набрало более 200 тысяч просмотров и почти 20 тысяч лайков.
- "Хочу увидеть вас на Нацотборе. Вместе, отдельно, как угодно. А еще лучше на Евровидении", – написала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.
- "Это действительно нереально круто. "Культура" в вашем исполнении – огонь".
- "Ну мои", – оставила комментарий Маша Кондратенко.
- "С песней "Культура" вместо FIЇNKA на Евровидение должны ехать OSTY и Klavdia Petrivna. Невероятное исполнение".
- "Можно, пожалуйста, все песни мира, существующие, в вашем исполнении? Полные версии. Хочу обновить плейлист полностью".
- "Отменяйте отбор, Евровидение Украина. У нас есть победители".
- "Невероятно. А теперь мы ждем исполнения твоей песни на Евровидении".