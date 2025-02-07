Тина Кароль, которая является музыкальным продюсером Нацотбора этого года, не выделила конкретного фаворита среди участников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на M1 music.

К слову FIЇNKA перед финалом Нацотбора-2025 обвинили в плагиате: реакция Тины Кароль на скандал

Артистка отметила, что среди финалистов Нацотбора нет известной звезды, ведь большинство – это новые имена. Певица призналась, что была удивлена некоторыми участниками.

"В этом году никто не подался звездный, очень известный. Все свежие имена, новые люди. Мне прекрасно, потому что никто не скажет, что это под кого-то. Ты можешь выбрать, слышать потенциально успешных. Я была шокирована некоторыми голосами. Эти люди в двадцатке. Есть голоса, которые вау! У нас есть голоса! Все музыкальные, ритмичные, прикольные", – поделилась Тина Кароль

На вопрос, кто имеет шанс представить Украину на Евровидении, исполнительница не смогла выделить кого-то одного. По ее мнению, каждый финалист будет достойным артистом в будущем.

Я лично не могу сказать, кто должен поехать. Каждый из них станет артистом, вот увидите!

– сказала Тина Кароль.

Нацотбор-2025: главное

Национальный отбор на Евровидение в очередной раз состоится в Украине. Финал песенного конкурса пройдет 8 февраля.

Победителя будут выбирать члены жюри и украинские зрители. В состав судей вошли известная певица Джамала, Сергей Танчинец, лидер популярной группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, и Екатерина Павленко, фронтвумен Go_A.

Как проголосовать на Нацотборе Евровидения – это можно сделать в приложении Дія или через смс-сообщение во время прямого эфира, который начнется в 18:30.