Klavdia Petrivna несподівано перенесла концерти у Польщі: артистка назвала причину

Співачка Klavdia Petrivna ще на початку місяця оголосила про мінітур, який планувала провести у Польщі. Але через стан здоров'я артистка вирішила перенести концерти.

Klavdia Petrivna перенесла концерти в Польщі, що мали відбутися 1, 4 та 5 березня. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм артистки.

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Klavdia Petrivna повідомила, що вона та її команда підхопила вірус. Тому зараз співачка не може провести ні репетиції, ні концерти в Польщі.

Схоже, було необачно з мого боку влаштовувати зустрічі з інтелігенцією у Львові під час складної епідеміологічної ситуації… Я та буквально вся моя команда підхопили вірус, через що безпечно та відповідально провести репетиції й концерти в Польщі зараз, на жаль, неможливо,

– оголосила співачка.

Артистка перенесла концерти на початок травня. Пізніше вона назве нові дати, а квитки тим часом залишаються дійсними. Klavdia Petrivna додала, що докладе усіх зусиль, щоб вдалося побачитися з шанувальниками на концертах.



Klavdia Petrivna перенесла концерти / Фото з інстаграму Klavdia Petrivna

Як пройшли концерти Klavdia Petrivna у Львові