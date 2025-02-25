Klavdia Petrivna несподівано перенесла концерти у Польщі: артистка назвала причину
Співачка Klavdia Petrivna ще на початку місяця оголосила про мінітур, який планувала провести у Польщі. Але через стан здоров'я артистка вирішила перенести концерти.
Klavdia Petrivna перенесла концерти в Польщі, що мали відбутися 1, 4 та 5 березня. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм артистки.
До слова Трек Klavdia Petrivna, з яким хотіла йти на Євробачення, опинився у трендах тіктоку
Klavdia Petrivna повідомила, що вона та її команда підхопила вірус. Тому зараз співачка не може провести ні репетиції, ні концерти в Польщі.
Схоже, було необачно з мого боку влаштовувати зустрічі з інтелігенцією у Львові під час складної епідеміологічної ситуації… Я та буквально вся моя команда підхопили вірус, через що безпечно та відповідально провести репетиції й концерти в Польщі зараз, на жаль, неможливо,
– оголосила співачка.
Артистка перенесла концерти на початок травня. Пізніше вона назве нові дати, а квитки тим часом залишаються дійсними. Klavdia Petrivna додала, що докладе усіх зусиль, щоб вдалося побачитися з шанувальниками на концертах.
Klavdia Petrivna перенесла концерти / Фото з інстаграму Klavdia Petrivna
Як пройшли концерти Klavdia Petrivna у Львові
- 13 та 14 лютого виконавиця виступила зі своїми першими концертами у новому році. Вони пройшли до Дня святого Валентина у Львові.
- Klavdia Petrivna представила публіці оновлене шоу – зі свіжими образами та піснями. Вона вийшла на публіку вже без маски, однак продовжувала театральну тематику.
- Виконання майже кожної пісні супроводжувалось виступом балету, а публіка підспівувала в унісон.