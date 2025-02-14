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Show24 Українські зірки Жодних масок, нові образи та прем'єра пісні: Klavdia Petrivna вразила новим концертом у Львові
14 лютого, 10:16
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Жодних масок, нові образи та прем'єра пісні: Klavdia Petrivna вразила новим концертом у Львові

Марія Касій
Основні тези
  • Klavdia Petrivna провела концерт у Львові, представивши оновлене шоу з новими образами та піснями.
  • Також виступили зіркові гості – гурт TVORCHI та співак OSTY.
  • Співачка запрем'єрила трек "Невже", який планувала представити на Євробаченні.

Співачка Klavdia Petrivna виступила зі своїм першим концертом у 2025 році. Виконавиця представила публіці оновлене шоу – зі свіжими образами та піснями.

Klavdia Petrivna відкрила сезон концертів напередодні Дня святого Валентина – 13 лютого. Її виступ у Львові запам'ятався публіці багатьма оновленнями, пише 24 Канал. 

До слова На станції із символічною назвою: Жадан презентував новий альбом у харківському метро

На початку концерту відбувся аукціон та збір коштів на портативні зарядні станції для хірургів медичної роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка зараз на передовій.

Співачка вийшла на сцену одразу без жодних масок та постала у новому образі. Klavdia Petrivna приміряла чорну спідницю з розрізом та піджак, всіяний камінцями. Його доповнював мінімалістичний капелюшок та вуаль. 

Концерт Klavdia Petrivna у Львові: відео Романа Бутурлакіна

На концерт завітали й зіркові гості, з якими Klavdia Petrivna заспівала у дуеті – гурт TVORCHI та співак OSTY. 

@andriichepurko @Klavdia Petrivna @OSTY #клавдіяпетрівна #klavdiapetrivna #osty #ості #нелякай #концерт #львів ♬ оригінальний звук - andriichepurko
@ira_duma #клавдіяпетрівна #klavdiapetrivna #tvorchi @Klavdia Petrivna @TVORCHI ♬ оригінальний звук - Ira_duma

Klavdia Petrivna також постала у яскраво-рожевому вбранні, з гримом і перукою.

@loading_99__ Зима #концерт #малевичльвів #клавдіяпетрівна #klavdiapetrivna @Klavdia Petrivna ♬ оригінальний звук - ᴸᵒᵃᵈᶦⁿᵍ_⁹⁹
@klavdiapetrivna

Рідний Львів, ґречно дякую вам за теплий прийом ️ Чекаю вас завтра, розділимо День Кохання ?

♬ оригінальний звук - Klavdia Petrivna

Цей образ ляльки-маріонетки співачка вперше представила у своєму новому кліпі. Тож артистка наживо запрем'єрила трек "Невже", з яким хотіла поїхати на Євробачення.

@roman__caesar Вперше наживо: Klavdia Petrivna презентує пісню «Невже» ️ @Klavdia Petrivna #klavdiapetrivna #хітиукраїни #music #Україна #ukraine #Kyiv #Київ #ukrainianmusic #українськамузика #live #concerts #концерт #музика #newmusic ♬ оригінальний звук - Роман Бутурлакін
@kseniavlasiuk @Klavdia Petrivna #klavdiapetrivna #lviv #concerts #ukrainianmusic #ukraine #live #newmusic ♬ original sound - Ksenia Vlasiuk

У соцмережах відзначають, що Klavdia Petrivna була набагато впевненішою, ніж на своїх перших концертах у "Палаці спорту". Артистка показала свої вміння й розвиток. Виконання майже кожної пісні супроводжувалось виступом талановитого балету, а публіка підспівувала в унісон. 