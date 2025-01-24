Перший концерт у 2025: Klavdia Petrivna дивуватиме фанів просто у центрі Львова

Незабаром у Львові відбудуться концерти співачки Klavdia Petrivna. Артистка готується не просто до виступів, а до яскравих музичних водевілів.

У четвер та п'ятницю, 13 і 14 лютого, у Львові відбудуться незабутні концерти Klavdia Petrivna. З нагоди Дня любові й кохання співачка дивуватиме виконанням улюблених пісень, передає 24 Канал.

Цікаво "Перепрошую, що зникла, були справи": Klavdia Petrivna відреагувала на схожість з Меланією Трамп

Klavdia Petrivna обіцяє особливі вечори, адже цього разу не буде гігантських арен та великої відстані від неї до глядача. Цього разу кожен зможе розгледіти всі деталі її образів та зануритися в магію музики.

Це перші виступи Klavdia Petrivna у новому 2025 році та можливість побувати на концертах, де створиться новий стандарт близькості між глядачем та артистом. Це шанс зняти безліч яскравих відео для соцмереж та відчути енергію міста Лева.

Не пропустіть шанс стати частиною цієї унікальної події. Klavdia Petrivna чекає саме на вас,

– запрошують організатори.



Анонс концерту / Фото пресслужби

Подія відбудеться в самому центрі Львова, на концерт-арені "Малевич", що за 800 метрів від Оперного театру.

Зауважимо, раніше про великий концерт оголосив гурт "Океан Ельзи". Виступ "Той день" відбудеться 27 червня у Львові на у на території !FESTrepublic.