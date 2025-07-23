Klavdia Petrivna відповіла, чи планує взяти участь у Нацвідборі на Євробачення

Співачка Klavdia Petrivna зізналась, чи хоче взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Минулого року артистка планувала піти та конкурс та виступити з піснею "Невже", однак не зробила цього.

Музичний оглядач Роман Бутурлакін запитав у Klavdia Petrivna, чи є у неї плани на Нацвідбір. Про це повідомляє Show24 з посиланням на його інстаграм.

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Klavdia Petrivna поділилась, що ніколи не мріяла подати заявку на участь у Національному відборі на Євробачення, але зазначила, що зарікатися не буде, адже з часом може змінити свою думку.

Але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілося брати участь в якихось конкурсах. Я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає,

– сказала співачка.

Для довідки! В образі Klavdia Petrivna виступає співачка з Львівщини Соломія Опришко.

Україна на Євробаченні-2025