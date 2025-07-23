Klavdia Petrivna відповіла, чи планує взяти участь у Нацвідборі на Євробачення
- Співачка Klavdia Petrivna не планує брати участь у Нацвідборі на Євробачення, але не виключає такої можливості в майбутньому.
- Співачка зізналася, що з дитинства не любить конкурси й не має планів на участь у них.
Співачка Klavdia Petrivna зізналась, чи хоче взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Минулого року артистка планувала піти та конкурс та виступити з піснею "Невже", однак не зробила цього.
Музичний оглядач Роман Бутурлакін запитав у Klavdia Petrivna, чи є у неї плани на Нацвідбір. Про це повідомляє Show24 з посиланням на його інстаграм.
До речі Klavdia Petrivna з'явилась на публіці без гриму: як зараз виглядає артистка
Klavdia Petrivna поділилась, що ніколи не мріяла подати заявку на участь у Національному відборі на Євробачення, але зазначила, що зарікатися не буде, адже з часом може змінити свою думку.
Але поки я цим не горю. Дійсно, мені б не хотілося брати участь в якихось конкурсах. Я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає,
– сказала співачка.
Для довідки! В образі Klavdia Petrivna виступає співачка з Львівщини Соломія Опришко.
Україна на Євробаченні-2025
Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2025 представляв гурт Ziferblat.
Музиканти виступали з піснею Bird of Pray та посіли 9 місце.
Режисеркою номера для пісенного конкурсу була Марія Коростельова, а костюми створював всесвітньо відомий український дизайнер Іван Фролов.