На зустріч Klavdia Petrivna (відома також як Соломія Опришко) прийшла у буденному образі, пише Show24.

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22 липня артистка провела закриту зустріч, де переглянула з гостями прем'єру тікток-серіалу "Сеанс", а також виконала трек "Журба", реліз якого відбудеться 21 серпня.

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Для фан-зустрічі співачка обрала сукню-сорочку, високі шкарпетки та комфортне взуття замість високих підборів, які вдягає на концертах. Загальний образ Klavdia Petrivna доповнила окулярами з чорним обрамленням.

Музичний оглядач Роман Бутурлакін, який також був присутній на цьому заході, поцікавився у виконавиці, чи має вона у планах подаватися на Нацвідбір на Євробачення. Klavdia Petrivna відповіла, що це ніколи не було її мрією, але вона не зарікається, бо, можливо, колись передумає.

Дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах, я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Час покаже, але поки в планах немає,

– підсумувала артистка.

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